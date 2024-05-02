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Макрон про введення військ в Україну: нічого не виключаю, Росія не може перемогти
15:52 02.05.2024 |
Президент Франції Еммануель Макрон не виключає відправлення військ в Україну, оскільки його головна стратегічна мета: Росія не може перемогти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.
"Як я вже сказав, я нічого не відкидаю (зокрема, введення військ в Україну,- ред.), тому що ми зіткнулися з людиною, яка нічого не відкидає. Ми, безсумнівно, були занадто нерішучі, визначаючи межі наших дій для того, у кого їх більше немає і хто є агресором", - заявив він.
Макрон наголосив, що здатність Європи - бути авторитетними, продовжувати допомагати, дати Україні засоби для опору.
"Але наш авторитет також залежить від здатності стримувати, не даючи повної ясності в тому, що ми будемо або не будемо робити. В іншому випадку ми самі себе послаблюємо, а це ті рамки, в яких ми діяли досі", - заявив він.
Президент Франції розповів, що в наступні тижні багато країн заявили, що їм зрозумілий підхід Парижа.
"У мене є чітка стратегічна мета: Росія не може перемогти в Україні. Якщо Росія переможе в Україні, в Європі не буде безпеки. Хто може прикидатися, що Росія зупиниться на цьому? Яка безпека буде в інших сусідніх країн - Молдови, Румунії, Польщі, Литви та інших? І що за довіра до європейців, які витратили б мільярди, сказали б, що на карту поставлено виживання континенту, і не дали б собі коштів, щоб зупинити Росію? Так що так, ми не повинні нічого виключати, тому що наша мета полягає в тому, щоб Росія ніколи не змогла перемогти в Україні", - підкреслив він.
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