Центральний банк Монголії купив понад 4 тонни золота

"Як я вже сказав, я нічого не відкидаю, тому що ми зіткнулися з людиною, яка нічого не відкидає. Ми, безсумнівно, були занадто нерішучі, визначаючи межі наших дій для того, у кого їх більше немає і хто є агресором", - заявив Еммануель Макрон.