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АНАЛІТИКА

Центральний банк Монголії купив понад 4 тонни золота

 

Центральний банк Монголії купив загалом 4,3 тонни золота у юридичних і фізичних осіб із початку цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua.

У банку зазначили, що купівля золота є одним із ключових способів центрального банку забезпечити економічну стабільність Монголії шляхом послідовного збільшення валютних резервів.

Валютні резерви азійської країни зросли до 5,25 мільярда доларів США, досягнувши історичного максимуму, повідомили у банку.

Центральні банки в усьому світі зазвичай тримають золото як частину своїх валютних резервів.

Як повідомляв Укрінформ, торік Центральні банки зі всього світу додали ще 31 тонну золота до своїх резервів у січні, збільшивши його закупівлі на 16% порівняно з груднем 2022 року.
Ключові теги: Монголія
 

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