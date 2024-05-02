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Центральний банк Монголії купив понад 4 тонни золота
15:48 02.05.2024 |
Центральний банк Монголії купив загалом 4,3 тонни золота у юридичних і фізичних осіб із початку цього року.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua.
У банку зазначили, що купівля золота є одним із ключових способів центрального банку забезпечити економічну стабільність Монголії шляхом послідовного збільшення валютних резервів.
Валютні резерви азійської країни зросли до 5,25 мільярда доларів США, досягнувши історичного максимуму, повідомили у банку.
Центральні банки в усьому світі зазвичай тримають золото як частину своїх валютних резервів.
Як повідомляв Укрінформ, торік Центральні банки зі всього світу додали ще 31 тонну золота до своїх резервів у січні, збільшивши його закупівлі на 16% порівняно з груднем 2022 року.
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