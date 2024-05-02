Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Найбільший нафтопереробник Індії відновив торгівлю на суднах російського «Совкомфлоту»

 

Цього тижня Indian Oil Corp. відновила закупівлю російської нафти, що постачається танкером "Совкомфлот". Це прокладає шлях до відновлення нафтових потоків між Росією та Індією після того, як посилення санкцій з боку США призвело до перебоїв у поставках.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Танкер Suezmax "Владимир Тихонов" вивантажив близько 1 мільйона барелів російської флагманської нафти марки Urals в порту Парадіп, де Indian Oil має нафтопереробний завод. Це перший танкер російського державного танкерного гіганта, який доставив нафту після того, як інше менше судно, SCF Baltica, вивантажило мазут минулого тижня біля Сікки, штат Гуджарат.

Прийняття танкера "Совкомфлоту" найбільшим нафтопереробним заводом країни має важливе значення, оскільки це може заохотити інших менших нафтопереробників також використовувати судна "Совкомфлоту" для закупівель нафти з Росії.

Нафтопереробні підприємства Індії, які стали ключовими покупцями російської нафти після вторгнення Москви в Україну, в березні вирішили відмовитися від прийому нафти, що перевозиться танкерами, які належать "Совкомфлоту", після того, як США в лютому запровадили жорсткіші санкції.

Це призвело до появи низки нових імен - одне за іншим з'являються нові імена, які втрачають популярність - серед трейдерів і маркетологів, які займаються торгівлею російською нафтою з Індією. Це сформувало постійно зростаючу мережу перевізників і зберегло деякі вантажі, що йшли з Москви.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія, Індія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5345
  0,1025
 0,26
EUR
 1
 42,3098
  0,0112
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3729  0,01 0,03 39,9288  0,00 0,00
EUR 42,1825  0,05 0,12 42,9621  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5300  0,10 0,26 39,5550  0,09 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес