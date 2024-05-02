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Найбільший нафтопереробник Індії відновив торгівлю на суднах російського «Совкомфлоту»
14:43 02.05.2024 |
Цього тижня Indian Oil Corp. відновила закупівлю російської нафти, що постачається танкером "Совкомфлот". Це прокладає шлях до відновлення нафтових потоків між Росією та Індією після того, як посилення санкцій з боку США призвело до перебоїв у поставках.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Танкер Suezmax "Владимир Тихонов" вивантажив близько 1 мільйона барелів російської флагманської нафти марки Urals в порту Парадіп, де Indian Oil має нафтопереробний завод. Це перший танкер російського державного танкерного гіганта, який доставив нафту після того, як інше менше судно, SCF Baltica, вивантажило мазут минулого тижня біля Сікки, штат Гуджарат.
Прийняття танкера "Совкомфлоту" найбільшим нафтопереробним заводом країни має важливе значення, оскільки це може заохотити інших менших нафтопереробників також використовувати судна "Совкомфлоту" для закупівель нафти з Росії.
Нафтопереробні підприємства Індії, які стали ключовими покупцями російської нафти після вторгнення Москви в Україну, в березні вирішили відмовитися від прийому нафти, що перевозиться танкерами, які належать "Совкомфлоту", після того, як США в лютому запровадили жорсткіші санкції.
Це призвело до появи низки нових імен - одне за іншим з'являються нові імена, які втрачають популярність - серед трейдерів і маркетологів, які займаються торгівлею російською нафтою з Індією. Це сформувало постійно зростаючу мережу перевізників і зберегло деякі вантажі, що йшли з Москви.
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