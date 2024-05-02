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ЄС запідозрив 20 авіакомпаній в обмані споживачів. У списку Air France, KLM, Lufthansa
14:38 02.05.2024 |
Єврокомісія та органи захисту прав споживачів Євросоюзу (СРС) ініціювали розслідування проти 20 авіакомпаній, які, можливо, вводять в оману споживачів щодо компенсацій шкідливих викидів літаків під час польотів. Про це повідомляється на порталі Єврокомісії.
Авіакомпанії підозрюються в "грінвошингу" (greenwoshing, буквально "зелене відмивання") - недобросовісній практиці маркетингу, коли компанії заявляють про зусилля захисту навколишнього середовища без доказової бази. Така практика вважається обманом споживачів.
У Єврокомісії вважають, що заяви авіакомпаній щодо компенсації шкідливих викидів літаків за рахунок кліматичних проєктів та використання екологічніших видів пального, не мають наукового обґрунтування, і можуть розглядатися як "грінвошинг".
Авіакомпаніям надіслано листи з вимогою протягом 30 днів підтвердити науковими доказами свої інформаційні повідомлення щодо компенсації викидів. Інакше до авіаперевізників буде застосовано санкції.
Єврокомісія не вказує, про які авіакомпанії йдеться, посилаючись на початковий етап розслідування.
Air France, її голландський підрозділ KLM та Lufthansa підтвердили агентству Reuters, що вони отримали лист із попередженням від Єврокомісії.
У Єврокомісії пояснили, які заяви авіакомпаній вони вважають неприйнятними та потребують доказів.
Це, наприклад, використання терміна "екологічне авіаційне пальне" без чіткого обґрунтування впливу такого пального на довкілля.
Твердження, що авіакомпанія рухається до нульових викидів парникових газів або будь-яких майбутніх екологічних показників, без чітких зобов'язань, цілей і незалежної системи моніторингу, що піддається перевірці.
Під сумнів ставиться надання споживачам "калькулятора" викидів CO2 конкретного рейсу без надання достатніх наукових доказів надійності такого розрахунку тощо.
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