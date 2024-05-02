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ОЕСР покращила прогноз зростання світового ВВП у 2024 році до 3,1% з 2,9%
13:26 02.05.2024 |
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) покращила прогноз зростання світової економіки на 2024 рік до 3,1% з очікуваних у лютому 2,9%.
У 2023 році, за оцінками ОЕСР, глобальне економічне зростання також становило 3,1%.
Прогноз підвищення ВВП на 2025 рік покращено до 3,2% з 3%, йдеться у доповіді організації.
"Наслідки жорсткої грошово-кредитної політики продовжують відчуватися, особливо на кредитному ринку та ринку житла, проте світова активність виявилася відносно стійкою, уповільнення інфляції продовжується, а настрій у приватному секторі покращується", - наголошується в документі.
ОЕСР підвищила прогноз зростання ВВП США на 2024 рік до 2,6% з 2,1%, зазначивши, що найбільша економіка світу пристосовується до підвищеної вартості запозичень та помірного внутрішнього попиту. Прогноз на 2025 рік покращено до 1,8% з 1,7%.
Економіка єврозони, згідно з новим прогнозом ОЕСР, зросте на 0,7% у 2024 році та на 1,5% у 2025 році. Раніше очікувалося підвищення ВВП регіону на 0,6% та 1,3% відповідно. Експерти очікують відновлення доходів домогосподарств та зниження відсоткових ставок у валютному блоці.
ВВП Японії, як очікується, зросте на 0,5% у 2024 році та на 1,1% у 2025 році на тлі зростання зарплат та стимулюючої політики місцевого центробанку.
ОЕСР покращила прогноз темпів зростання китайської економіки цього року до 4,9% з 4,7%, наступного року - до 4,5% з 4,2%. Підтримку ВВП надають заходи податкового стимулювання та збільшення експорту.
Найактивніше зростання серед 20 найбільших економік світу цього року, як очікується, покажуть Індія (на 6,6%) та Індонезія (на 5,1%).
В ОЕСР, як і раніше, очікують, що інфляція в більшості провідних економік світу повернеться до цільових рівнів до кінця 2025 року.
Згідно з прогнозом організації, інфляція в країнах ОЕСР складе 5% у 2024 році та опуститься до 3,4% у 2025 році. 2023 року показник становив 6,9%.
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