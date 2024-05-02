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АНАЛІТИКА

«Венеційка» готує терміновий висновок щодо грузинського закону про «іноагентів»

 

Венеційська комісія готує терміновий висновок щодо скандального грузинського законопроєкту Про прозорість іноземного впливу".

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті Ради Європи.

Делегація Венеційської комісії проводить серію онлайн-зустрічей із зацікавленими сторонами в Грузії в контексті підготовки цього термінового висновку.

Висновок почали готувати після запиту президента Парламентської асамблеї Ради Європи від 15 квітня 2024 року.

У понеділок, 29 квітня 2024 року, делегація Венеціанської комісії зустрілася з Громадським захисником і представниками дипломатичного корпусу, а сьогодні - з представниками організацій громадянського суспільства, онлайн-ЗМІ та телерадіокомпаніями. 2 травня 2024 року запланована онлайн-зустріч делегації з парламентськими фракціями та незалежними депутатами для продовження обговорень.

Висновок буде видано за терміновою процедурою відповідно до статті 14а Регламенту Венеційської комісії та опубліковано найближчими тижнями, щоб дати можливість парламенту розглянути його до ухвалення закону.

Парламент Грузії 1 травня ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", або закон про "іноагентів", який спровокував масові протести й наразився на критику Заходу.

Раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що голосування щодо законопроєкту в третьому, остаточному читанні відбудеться "через два тижні". Президентка країни Саломе Зурабішвілі пообіцяла накласти на документ вето, але в партії влади є достатньо голосів, щоб його подолати.

Багатотисячні протести проти законопроєкту, розгляд якого ініціювала "Грузинська мрія", тривають уже кілька тижнів. Після спроби жорсткого розгону акції 30 квітня Спеціальна слідча служба Грузії почала розслідування за фактом застосування надмірної сили щодо учасників мирного протесту.

У Європарламенті вже закликають забрати у Грузії статус кандидата на членство у ЄС у зв'язку з діями грузинської влади.
Ключові теги: Грузія
 

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