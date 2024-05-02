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США замінять передані Україні Bradley новою версією БМП
09:48 02.05.2024 |
У Сполучених Штатах Америки хочуть замінити кожну бойову машину піхоти Bradley, яку передали Україні, новою версією такої техніки. Вона буде оснащена активним захистом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавче управління програми наземних бойових систем (Program Executive Office Ground Combat Systems) у Facebook.
Як зазначили у виконавчому управлінні, американська армія отримала фінансування для закупівлі нової версії Bradley - M2A4E1 - за кожен такий БМП, який подарували Україні.
Версію M2A4E1 Bradley представили ще минулого тижня у штаті Мен.
"M2A4E1 є найбільш сучасною та живучою версією Bradley завдяки інтеграції системи активного захисту Iron Fist", - сказано в повідомленні.
Також у цій версії БМП є вдосконалений приціл навідника та кліматичний контроль для десанту.
Що відомо про Iron Fist
Зазначимо, активну систему захисту Iron Fist розробили в Ізраїлі. Вона призначена для того, щоб захищати техніку від протитанкових ракет, та реактивних гранат.
Система відстежує потенційну загрозу за допомогою радарів, а потім знищує випущені по техніці ракети.
Нагадаємо, про передачу Україні перших Bradley стало відомо ще у квітні минулого року. Їх ще називають легенькими танками.
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