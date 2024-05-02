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Росія через три роки за рівнем життя впаде нижче Туркменістану, – МВФ
09:27 02.05.2024 |
Росія найближчими роками продовжить втрачати позиції в рейтингу країн світу за рівнем життя.
Про це заявили в Міжнародному валютному фонді, передає The Moscow Times.
За оцінками МВФ, зараз РФ посідає 68 місце у світі за ВВП на душу населення, який вважається показником рівня економічної активності та якості життя громадян.
Минулого року російська економіка згенерувала $13 648 подушевого ВВП - у шість разів менше, ніж США ($81 632), у чотири рази менше, ніж Німеччина, і майже в 10 разів менше, ніж світовий лідер - Люксембург ($129 810).
За останні 10 років ВВП душу населення РФ, за даними МВФ, скоротився на 16%.
У результаті в світовому рейтингу Росія опинилася на одному рівні з Мексикою ($13 642) і нижчою, ніж Панама ($18 725), Аргентина ($14 024), Болгарія ($15 854) та Угорщина ($22 146).
Прогнози МВФ для Росії
Протягом найближчих трьох років, за прогнозом МВФ, російський подушевий ВВП зросте на 11%, до $15 146.
У результаті Росія відкотиться у восьмий десяток країн і пропустить уперед Казахстан і Туркменістан: у першого до 2027 року ВВП на душу досягне $15 964, а у другого - $15 517.
Надалі це відставання лише збільшуватиметься: до 2029 року російський подушевий ВВП становитиме $15 683 - на 15% менше, ніж у Казахстані ($18 396) та Туркменістані ($18 202).
Також, за розрахунками фонду, вище за Росії виявляться Туреччина ($14 010), острів Маврикій ($18 124), Малайзія ($17 075), Сербія ($17 823) та Домініканська Республіка ($15 925).
ВВП Росії
Загалом на зростання російського ВВП цього року МВФ очікує на рівні 3,2% - так само, як і Мінекономрозвитку РФ. Уряд Росії ставить завдання до кінця п'ятого президентського терміну Владіміра Путіна збільшити ВВП на 20% - величину, якої економіка не бачила більше двох десятиліть.
Але в амбітні прогнози російської влади експерти МВФ не вірять. За їхньою оцінкою, зростання російської економіки сповільниться до 1,8% у 2025 році і лише 1,2% - у 2029 році.
У результаті Росія продовжуватиме зростати повільніше, ніж світ у середньому, і втрачати частку у глобальному ВВП. Наразі вона становить 2,9%, а до 2029 року скоротиться до 2,7% - мінімуму за всю сучасну історію країни. Джерело: https://biz.censor.net/n3487304
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