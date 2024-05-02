Росія через три роки за рівнем життя впаде нижче Туркменістану, – МВФ

Росія найближчими роками продовжить втрачати позиції в рейтингу країн світу за рівнем життя.

Про це заявили в Міжнародному валютному фонді, передає The Moscow Times.

За оцінками МВФ, зараз РФ посідає 68 місце у світі за ВВП на душу населення, який вважається показником рівня економічної активності та якості життя громадян.

Минулого року російська економіка згенерувала $13 648 подушевого ВВП - у шість разів менше, ніж США ($81 632), у чотири рази менше, ніж Німеччина, і майже в 10 разів менше, ніж світовий лідер - Люксембург ($129 810).

За останні 10 років ВВП душу населення РФ, за даними МВФ, скоротився на 16%.

У результаті в світовому рейтингу Росія опинилася на одному рівні з Мексикою ($13 642) і нижчою, ніж Панама ($18 725), Аргентина ($14 024), Болгарія ($15 854) та Угорщина ($22 146).

Прогнози МВФ для Росії

Протягом найближчих трьох років, за прогнозом МВФ, російський подушевий ВВП зросте на 11%, до $15 146.

У результаті Росія відкотиться у восьмий десяток країн і пропустить уперед Казахстан і Туркменістан: у першого до 2027 року ВВП на душу досягне $15 964, а у другого - $15 517.

Надалі це відставання лише збільшуватиметься: до 2029 року російський подушевий ВВП становитиме $15 683 - на 15% менше, ніж у Казахстані ($18 396) та Туркменістані ($18 202).

Також, за розрахунками фонду, вище за Росії виявляться Туреччина ($14 010), острів Маврикій ($18 124), Малайзія ($17 075), Сербія ($17 823) та Домініканська Республіка ($15 925).

ВВП Росії

Загалом на зростання російського ВВП цього року МВФ очікує на рівні 3,2% - так само, як і Мінекономрозвитку РФ. Уряд Росії ставить завдання до кінця п'ятого президентського терміну Владіміра Путіна збільшити ВВП на 20% - величину, якої економіка не бачила більше двох десятиліть.

Але в амбітні прогнози російської влади експерти МВФ не вірять. За їхньою оцінкою, зростання російської економіки сповільниться до 1,8% у 2025 році і лише 1,2% - у 2029 році.

У результаті Росія продовжуватиме зростати повільніше, ніж світ у середньому, і втрачати частку у глобальному ВВП. Наразі вона становить 2,9%, а до 2029 року скоротиться до 2,7% - мінімуму за всю сучасну історію країни. Джерело: https://biz.censor.net/n3487304