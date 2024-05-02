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В РФ заявили про атаку дронів на Афіпський НПЗ у Краснодарському краї
08:57 02.05.2024 |
В Краснодарському краї (РФ) у ніч проти 2 травня пролунали вибухи в районі селища Афіпський, де розташований нафтопереробний завод. Причиною стала нібито атака безпілотників на цей об'єкт та робота ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Shot.
Зазначається, що загалом було три вибухи, а місцеві жителі чули характерний звук двигунів, вірогідно дронів, що лунав у небі.
Стверджується, нібито безпілотники летіли у бік нафтопереробного заводу, але були збиті ППО на підльоті до нього, та нібито впали за кілька кілометрів від заводу. Російські пропагандисти кажуть, що дрони - українські.
"Очевидці розповіли SHOT, що перший вибух над населеним пунктом пролунав о 3:10. Після цього звук мотора в небі продовжився і було чути ще два вибухи. Попередньо БПЛА летіли у бік НПЗ, але були збиті ППО або посаджені засобами РЕБ", - йдеться в публікації.
Також в мережі було оприлюднене відео нібито з місця події.
Офіційних даних про руйнування та постраждалих немає. Місцевий губернатор про подію нічого не повідомляв.
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