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АНАЛІТИКА

У кількох областях Росії поскаржилися на атаку дронів, були пошкоджені енергооб'єкти

 

В Росії у двох регіонах заявили про роботу ППО та вибухи у ніч проти 2 травня через атаку безпілотників. В Орловській області були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури, а в Курській області без світла лишився цілий населений пункт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Орловської області Андрія Кличкова та губернатора Курської області Романа Старовойта.

Орловська область

У цьому регіоні, за словами російського чиновника, "під час знешкодження" безпілотників на території Глазунівського та Свердловського районів були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.

Це призвело до часткового порушення електропостачання низки домоволодінь, додав місцевий губернатор.

"На місці події працюють оперативні служби, усуваються наслідки атаки, відновлюється електропостачання", - йдеться в його заяві у Telegram.

Курська область

Як розповів губернатор Старовойт, через удар безпілотника у селищі Понирі були пошкоджені лінії електропередачі, і населений пункт лишився без світла.

"Аварійні бригади вже розпочали відновлення електропостачання", - повідомив чиновник.

Ростовська область

Пізніше вночі стало відомо про роботу ППО також у Ростовській області. Місцевий губернатор Василь Голубєв у своєму Telegram повідомив про атаку дронів у регіоні.

За словами російського чиновника, близько 02:00 за місцевим часом у районі Новошахтинська та Каменська-Шахтинського нібито було знищено два безпілотники, і "постраждалих та пошкодження об'єктів не зафіксовано".

Смоленська область

Вже під ранок про атаку дронів заявила і влада Смоленської області.

Як стверджує місцевий губернатор Василь Анохін, регіон "знову зазнав атаки українських БПЛА". За його словами, йдеться про територію Рославльського району, і "противник спробував заподіяти пошкодження об'єкту цивільної енергетичної інфраструктури".

"Постраждалих немає. На місці події працюють екстрені та правоохоронні служби", - розповів російський чиновник.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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