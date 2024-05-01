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Артур Еш
У Тбілісі поліція знову жорстко розганяє протест проти закону про «іноагентів»
22:36 01.05.2024 |
Спецпризначенці у Тбілісі застосували перцевий газ і водомети проти учасників протесту проти ухвалення законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", які зібрались 1 травня під будівлею парламенту Грузії.
Про це, як пише "Європейська правда", заявило грузинське Міністерство внутрішніх справ.
МВС Грузії стверджує, що учасники мітингу поводилися агресивно й намагалися пошкодити вхідні залізні двері парламенту.
"З метою відновлення правопорядку співробітники МВС застосували визначені законодавством спецзасоби, перцеві спреї та водомети", - додали там, традиційно закликавши мітингарів "не допускати насильницьких дій і підкорятися законним вказівкам правоохоронців".
Грузинські ЗМІ також повідомляють, що спецпризначенці стріляли по учасниках протесту гумовими кулями, й публікують фото поранень (обережно, чутливий контент).
Як передає SOVA.news із посиланням на очевидців, проти мітингувальників застосовують і сльозогінний газ.
Нагадаємо, протести проти ухвалення законопроєкту тривають з 15 квітня майже щоденно. Після спроби жорсткого розгону акції 30 квітня Спеціальна слідча служба Грузії почала розслідування за фактом застосування надмірної сили щодо учасників мирного протесту.
Водночас прем'єр Іраклій Кобахідзе обіцяє попри протести ухвалити закон, щоб "умиротворити" країну.
У Європарламенті вже закликають забрати у Грузії статус кандидата на членство у ЄС у зв'язку з діями грузинської влади.
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