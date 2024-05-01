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З Качинського хочуть зняти імунітет через інцидент з вінком жертвам Смоленської катастрофи
18:03 01.05.2024 |
До Сейму Польщі подали ініціативу щодо позбавлення депутатського імунітету лідера тепер опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського у зв'язку з інцидентом, що стався у квітні біля меморіалу загиблим у Смоленській катастрофі.
Про це повідомляє RMF FM, пише "Європейська правда".
Підставою для позбавлення Качинського депутатського імунітету стали події під меморіалом загиблим у Смоленській катастрофі на площі Пілсудського у Варшаві 10 квітня цього року.
Качинський забрав з-під пам'ятника вінок, покладений іншою особою - через суперечливу табличку з написом, що загиблий експрезидент Лех Качинський співвідповідальний за трагедію. Лідер "ПіС" спершу спробував зняти з вінка напис, а коли це йому не вдалося - забрав вінок з-під монумента.
Присутня на місці команда поліції із запобігання конфліктів намагалася відмовити депутата від такого вчинку та "інформувала його про його поведінку".
"Оскільки увесь інцидент був записаний і депутат - дуже відома особа, його затримання не було необхідним для забезпечення належного процесу... Подальші дії у даному питанні будуть здійснюватися відповідно до чинного законодавства", - повідомили тоді у поліції.
Згодом особа, чий вінок забрав Качинський, подала скаргу до поліції та заявила у ній, що вартість вінка складала 800 злотих. У разі знищення майна на таку вартість могло йтися про кримінальну відповідальність. Проте поліція не отримала переконливих доказів про таку вартість та оцінила вінок у 400 злотих, тож йдеться вже про адміністративне правопорушення.
У будь-якому разі, для притягнення Качинського до відповідальності Сейм має позбавити його імунітету. Питання невдовзі має розглянути профільний парламентський комітет.
Однопартієць Качинського, колишній міністр оборони Маріуш Блащак назвав ініціативу "огидною провокацією" і "білоруськими стандартами".
Чинний міністр внутрішніх справ Марчин Кервінський прокоментував, що на кожне правопорушення має бути належна реакція і "безкарність "ПіС" закінчилася".
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