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Санаторії в Криму на 40% знижують ціни на путівки: ніхто їхати не хоче
17:58 01.05.2024 |
Санаторії в тимчасово окупованому Криму роблять знижки в 30-40% на путівки через те, що росіяни відмовляються їхати відпочивати в Крим.
Про це виданню Суспільне Крим розповіли джерела в санаторіях в Ялті та Саках.
"Минулого року в цей час було більше людей, ніж зараз. Платні путівки не хочуть брати, приїзжають тільки бюджетники", - поділився співробітник Сакського санаторія.
Водночас російські туристичні оператори говорять "оптимістичні" дані, які свідчать про "рост продажів" на путівки в Крим.
"Зараз ситуація така, що путівки важко продаються. Ми робимо на них знижку 30-40%. У нас і раніше путівки на весну були дешевші, ніж літні, але зараз будь-які продати важко. З бюджетниками питання теж неоднозначне. До нас, наприклад, відмовилися їхати люди з інвалідністю з Московської області. Кажуть, що скоро приїдуть люди з підтоплених регіонів Росії", - сказав Суспільне Крим менеджер по продажу путівок санаторія в Ялті.
"Міністр курортів і туризму Криму" Вадим Волченков назвав туристичний сезон 2024 року на півострові "не простим, але цікавим", пояснивши це проблемами з безпекою та готовністю курортної інфраструктури до прийому туристів.
Як справи в Криму
У березні цього року повідомлялося, що зарплати жителів анексованих Росією Криму та Севастополя щонайменше на чверть менші, ніж у середньостатистичного росіянина, незважаючи на щорічне зростання оплати праці в період анексії.
Крим залишається дотаційним "регіоном Росії" й може покривати лише близько чверті бюджету, Севастополь - третину. За української влади Крим міг самостійно покрити 40% бюджету.
За 10 років російської анексії зросли й російські субсидії Криму. Якщо в 2014 році Криму видали 105,3 млрд руб., а Севастополю - 19,5 млрд руб., то в 2024 році ці суми склали 130,6 млрд руб. і 32,1 млрд руб.
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