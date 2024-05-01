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ЄС засудив насильство проти демонстрантів в Грузії
17:41 01.05.2024 |
Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель у середу, 1 травня, засудив насильство, застосоване силами безпеки Грузії проти мітингувальників, які протестували проти нового закону про "іноагентів".
"Я рішуче засуджую насильство проти протестувальників у Грузії, які мирно виступили проти закону про іноземний вплив. Грузія є країною-кандидатом на вступ до ЄС, я закликаю її владу забезпечити право на мирні зібрання. Застосування сили для його придушення є неприйнятним", - зазначив він у дописі у соцмережі X.
Спроба придушити протест у Грузії
Як повідомляє кореспондент DW, уночі середи, 1 травня, грузинська поліція в Тбілісі спробувала придушити акцію протесту проти суперечливого законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".
На проспекті Руставелі протягом кількох годин тривало протистояння між силовиками та демонстрантами, які звели барикади біля парламенту. Сили спецпризначення періодично затримували людей, використовували водомети та сльозогінний газ. Демонстранти розбігалися, але незабаром поверталися.
О 4-й годині ранку поліція припинила спроби розігнати демонстрантів і залишила проспект Руставелі, зосередившись на охороні бічних входів у будівлю парламенту. Протестувальники зайняли простір перед будівлею, відгородилися від спецпризначенців барикадами і почали збирати сміття.
За даними ЗМІ, поліція атакувала також і журналістів. Агенція AFP повідомила про те, що їхнього фотографа побили гумовим кийком, попри те, що він був чітко ідентифікований як представник преси.
Силовики жорстоко побили голову найбільшої опозиційної партії Грузії "Єдиний національний рух" (ЄНР) Левана Хабеішвілі. Депутат опублікував своє фото з опухлим оком і в синцях у соцмережі Х.
Як заявили в ЄНР, поліцейські "викрали і побили Хабеішвілі". Зараз політик перебуває в лікарні, у нього вибитий зуб, діагностовано переломи кісток лицьового скелета, пише видання News Georgia.
Президентка Грузії засудила жорсткий розгін протесту в Тбілісі
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка є політичною опоненткою правлячої партії, засудила жорсткий розгін акції протесту. "Уся відповідальність повністю лягає на уряд. Грузинському народу відмовлено в праві на мирний протест", - написала вона в соцмережі X у вівторок, 30 квітня, додавши хештег #notoRussianlaw - #НіРосійськомуЗакону.
Вона також оприлюднила відео розгону протесту.
Масові протести проти "російського закону"
Парламент Грузії ухвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" у першому читанні 17 квітня. Грузинська версія закону про "іноагентів" зобов'язує неурядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20 відсотків фінансування з-за кордону, зареєструватися як організація, що відстоює іноземні інтереси.
Опозиційні сили Грузії останніми днями протестують проти цього законопроєкту, вимагаючи від парламенту відкликати його. Увечері 28 квітня на площі Республіки в Тбілісі зібралося близько 20 тисяч осіб. Наступного дня в грузинській столиці відбулася провладна акція на підтримку правлячої партії "Грузинська мрія".
ЄС закликає владу Грузії відкликати законопроєкт. Єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич заявляв, що законопроєкт несумісний із європейськими нормами та цінностями. "Якщо його ухвалять, то це поставить під загрозу подальший європейський шлях Грузії", - зазначав єврокомісар.
Після закінчення другого читання законопроєкта про "іноагентів", яке очікується 1 травня, імовірна нова акція протесту.
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