В ГУР назвали кількість у Росії ракет «циркон», «онікс», «калібр» та Х-69

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило орієнтовні запаси в Росії ракет типу "циркон", "онікс", "калібр" та Х-69, а також динамку їх виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Станом на кінець квітня 2024 року на озброєнні ЗС РФ перебуває:

* Гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 "циркон" - 40 одиниць. Темпи виробництва цих ракет - до 10 одиниць на місяць.

* Крилатих ракет 3M55/3М55М "онікс"/"онікс-М" - 400 одиниць. Темпи виробництва - до 10 одиниць на місяць.

* Крилатих ракет 3М-14 "калібр" - 270 одиниць. Темпи виробництва - 30-40 одиниць на місяць.

* Керованих авіаційних ракет Х-69 - 45 одиниць. Темпи виробництва - 1-3 одиниці на місяць.