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АНАЛІТИКА

Shell виходить з енергетичного ринку Китаю

 

Компанія Shell покинула енергетичні ринки Китаю, щоб зосередитися на більш прибуткових операціях, включаючи газовий і нафтовий бізнеси.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Shell вирішила вийти з енергетичного ринку в Китаї, який включає виробництво електроенергії, торгівлю та маркетинг, йдеться у заяві компанії.

"Ми вибірково інвестуємо в енергетику, зосереджуючись на створенні цінності нашого енергетичного портфеля, що вимагає прийняття складних рішень", - заявили в Shell.

Згідно з інформацією на сайті Shell, Shell Energy China була однією з перших іноземних компаній, що повністю належать Shell, яка взяла участь у китайському ринку квот на викиди вуглецю, а також зареєстрована для торгівлі на китайському ринку електроенергії.

За словами представника компанії, зміни не стосуються бізнесу Shell із заряджання електромобілів, який є ключовим ринком зростання для компанії.

У рамках свого прагнення заощадити до 3 мільярдів доларів щорічних витрат, Shell в останні місяці вийшла з європейського бізнесу з торгівлі електроенергією та кількох офшорних вітроенергетичних і низьковуглецевих проектів. Вона також виставила на продаж американські сонячні активи і переглянула свій гігантський нафтопереробний і нафтохімічний комплекс у Сінгапурі.

Shell також провела скорочення персоналу по всій компанії, в тому числі у своєму підрозділі низьковуглецевих рішень.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

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