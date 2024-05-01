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У Грузії розслідують застосування сили щодо учасників протесту
13:46 01.05.2024 |
Спеціальна слідча служба Грузії проводить розслідування можливого зловживання посадовими повноваженнями за фактом застосування надмірної сили щодо учасників мирного протесту проти закону про "іноагентів" у Тбілісі.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання "Грузія Online".
Відомство отримує повідомлення про факти, що сталися, за гарячою лінією, з ізоляторів тимчасового тримання та апарату Народного захисника, а також проводить слідчі дії.
Спеціальна слідча служба пообіцяла проінформувати громадськість про перебіг і результати розслідування.
У ніч на середу грузинські спецпризначенці намагались жорстко розігнати учасників мирного протесту проти закону про "іноагентів" у Тбілісі, після чого відступили.
У спробі розігнати демонстрантів біля будівлі парламенту Грузії спецпризначенці застосували сльозогінний газ і водомет, але протестувальники відмовилися залишати проспект Руставелі.
Напередодні ввечері грузинські правоохоронці розпилили перцевий балончик проти щонайменше десяти людей, які брали участь в акції протесту проти ухвалення законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" у Тбілісі.
Нагадаємо, що юридичний комітет парламенту Грузії підтримав законопроєкт у другому читанні 29 квітня. Його обговорення на пленарній сесії парламенту Грузії може тривати ще кілька днів.
Раніше в ЄС вкотре попередили Грузію, що ухвалення закону про "іноагентів" матиме наслідки для процесу її інтеграції до Європейського Союзу.
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