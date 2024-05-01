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Розвідка США буде попереджати бізнес про загрози з боку РФ та Китаю
13:09 01.05.2024 |
Американські спецслужби будуть передавати приватним компаніям інформацію про можливі загрози з боку Росії та Китаю. Йдеться про компанії, які обслуговують критично важливу інфраструктуру США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Президент США Джо Байден видав директиву, якою зобов'язав розвідку ділитися з приватним сектором даними, що стосуються загроз з РФ чи Китаю. Директива є частиною нового Меморандуму нацбезпеки щодо стійкості та убезпечення критичної інфраструктури. Білий дім оприлюднив його у вівторок, 30 квітня.
У документі йдеться про активізацію обміну розвідданими на "найнижчому можливому рівні класифікації" між приватними та міжнародними партнерами.
Заступниця радника президента США з внутрішньої безпеки Кейтлін Дюркович пояснила, що це рішення є особливо актуальним, оскільки хакери атакують системи водопостачання США. Також за її словами, ФБР та інші спецслужби б'ють на сполох, бо інша інфраструктура США є мішенню.
Як пише The Hill, при розробці меморандуму враховували досвід попередження від розвідки США про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
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