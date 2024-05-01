Ахметов у списку: Bloomberg опублікував рейтинг найбагатших людей світу

Французький бізнесмен Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH, посів перше місце у рейтингу найбагатших людей світу.

Відповідний рейтинг мільярдерів 1 травня опублікувало агентство Bloomberg.

Згідно з ним, статки Арно на сьогодні становлять 215 мільярдів доларів. Від початку року вони зросли на 7 млрд дол.

Друге місце у списку посідає засновник і колишній гендиректор Amazon Джефф Безос, статки якого оцінюють у 198 млрд дол (+20,8 млрд доларів із початку року).

На третьому місці рейтингу - засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск із 194 млрд доларів США.

До першої десятки найбагатших людей світу також увійшли засновник Meta Марк Цукерберг (153 млрд дол), засновник Microsoft Білл Гейтс (149 млрд дол), співзасновники компаній Google, Alphabet Ларрі Пейдж (146 млрд дол) і Сергій Брін (138 млрд дол), колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер (130 млрд дол), американський інвестор і філантроп Воррен Баффет (132 млрд дол) та засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон (129 млрд дол).

Рінат Ахметов посідає 438-ме місце зі статками 6,34 млрд дол. Від початку року вони збільшилися на 499 мільйонів доларів.