Фінансові новини
- |
- 01.05.24
- |
- 13:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Угорщині перед виборами в ЄС зростає рейтинг опонента Орбана
11:58 01.05.2024 |
Критик і опонент угорської влади Петер Мадяр, який кинув виклик уряду Віктора Орбана, став найпопулярнішим опозиційним політиком напередодні виборів до Європарламенту, а також муніципальних виборів в Угорщини.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з опитуванням соціологічної компанії Median, яке опублікував сайт HVG, "Повага і свобода" (TISZA) Мадяра отримала 24% підтримки серед виборців, які визначилися зі своїм вибором та заявили, що обов'язково підуть на голосування.
Хоча це далеко від 46% підтримки, яку має партія влади "Фідес", це більш ніж удвічі більше, ніж 9% підтримки Демократичної партії - до цього часу найпопулярнішої опозиційної сили.
Опитування провели серед 970 осіб з 26 по 29 квітня, повідомляє Median, не вказуючи при цьому похибку.
Наразі Мадяр подорожує сільською місцевістю, яка є базою підтримки Орбана, де йому вдалося зібрати чимало виборців на агітаційних заходах.
Наступний великий мітинг Мадяра запланований на неділю в Дебрецені - традиційному оплоті "Фідес" на сході Угорщини.
Раніше Мадяр зареєстрував партію TISZA, яка братиме участь у виборах до Європарламенту в червні.
Наприкінці березня Мадяр опублікував запис розмови з Юдіт Варгою, своєю колишньою дружиною і ексміністеркою юстиції Угорщини, в якій вона детально розповіла про спробу помічників Орбана втрутитися у справу про корупцію.
Це викриття, яке розслідує прокуратура, призвело до масових протестів в Угорщині і кинуло тінь на уряд Орбана, який вже потерпів від "педофільського скандалу", що призвів до відставки президентки Каталін Новак.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина передала Україні другу ППО Skynex, боєприпаси до IRIS-T і 10 БМП Marder
|Морська коаліція. Як Захід озброює Україну для війни на морі та річках
|ЗМІ: США можуть надати ЗСУ бойові літаки з Казахстану
|Україна тимчасово відступає від Конвенції з прав людини
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Розвідка США буде попереджати бізнес про загрози з боку РФ та Китаю
|Стали відомі перші деталі про наслідки атаки на НПЗ у Рязані
|Ахметов у списку: Bloomberg опублікував рейтинг найбагатших людей світу
|Агрохолдинг МХП Косюка виходить на ринок Албанії
|Тігіпко став мажоритарним акціонером вагонзаводу TransAnt в Австрії
|В Угорщині перед виборами в ЄС зростає рейтинг опонента Орбана
Бізнес
|Mazda показала новий кросовер Arata
|Глава Єврокомісії натякнула на заборону TikTok у ЄС
|Чипи TSMC розміром 120 x 120 мм з'являться завдяки новій технології CoWoS
|Українські школярі перемогли на міжнародному ШІ-хакатоні зі застосунком для вивчення жестової мови
|Vivo X100s із процесором Dimensity 9300+ встановив рекорд в AnTuTu, набравши понад 2,3 мільйона балів
|Відтепер більше реклами на YouTube, коли ви зупиняєте відео
|Маск домагався схвалення автопілота у своїх авто під час зустрічі із чиновниками у Китаї