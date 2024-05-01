В Угорщині перед виборами в ЄС зростає рейтинг опонента Орбана

Критик і опонент угорської влади Петер Мадяр, який кинув виклик уряду Віктора Орбана, став найпопулярнішим опозиційним політиком напередодні виборів до Європарламенту, а також муніципальних виборів в Угорщини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з опитуванням соціологічної компанії Median, яке опублікував сайт HVG, "Повага і свобода" (TISZA) Мадяра отримала 24% підтримки серед виборців, які визначилися зі своїм вибором та заявили, що обов'язково підуть на голосування.

Хоча це далеко від 46% підтримки, яку має партія влади "Фідес", це більш ніж удвічі більше, ніж 9% підтримки Демократичної партії - до цього часу найпопулярнішої опозиційної сили.

Опитування провели серед 970 осіб з 26 по 29 квітня, повідомляє Median, не вказуючи при цьому похибку.

Наразі Мадяр подорожує сільською місцевістю, яка є базою підтримки Орбана, де йому вдалося зібрати чимало виборців на агітаційних заходах.

Наступний великий мітинг Мадяра запланований на неділю в Дебрецені - традиційному оплоті "Фідес" на сході Угорщини.

Раніше Мадяр зареєстрував партію TISZA, яка братиме участь у виборах до Європарламенту в червні.

Наприкінці березня Мадяр опублікував запис розмови з Юдіт Варгою, своєю колишньою дружиною і ексміністеркою юстиції Угорщини, в якій вона детально розповіла про спробу помічників Орбана втрутитися у справу про корупцію.

Це викриття, яке розслідує прокуратура, призвело до масових протестів в Угорщині і кинуло тінь на уряд Орбана, який вже потерпів від "педофільського скандалу", що призвів до відставки президентки Каталін Новак.