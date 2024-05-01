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АНАЛІТИКА

WSJ: РФ запідозрили у використанні USDT для ухилення від санкцій

 

28 квітня 2024 року сенатори Конгресу США Елізабет Воррен і Роджер Маршалл надіслали лист Міністерству фінансів, Міністерству оборони та низці інших відомств. Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на офіційні документи.

За даними видання, сенатори поставили адміністрації Байдена низку уточнювальних запитань, пов'язаних із можливим використанням РФ, Іраном і Північною Кореєю стейблкоїна USDT компанії Tether. Вони висловили стурбованість тим, що ці країни могли здійснювати регулярні транзакції в криптовалюті для обходу санкцій.

«USDT компанії Tether стала кращою криптовалютою для тих, хто намагається уникнути санкцій, та інших категорій порушників», - йдеться в офіційному листі.

Згідно з документом, забезпечений доларом США стейблкоїн USDT дав змогу російським компаніям обійти західні санкції і придбати комплектуючі для дронів та іншого обладнання за кордоном.

Раніше у квітні заступник міністра фінансів Воллі Адеймо заявив, що активне використання криптовалют ХАМАСом, Північною Кореєю і військово-промисловим комплексом РФ призвело до необхідності схвалення Конгресом нових повноважень.

У зв'язку з цим сенатори поцікавилися, чи підтримують Міністерство оборони та адміністрація Байдена прохання Мінфіну про нові повноваження.

«Цінність наших санкцій повністю залежить від нашої здатності забезпечити їх дотримання», - заявили чиновники.

Нагадаємо, компанія Tether неодноразово заявляла, що співпрацює з владою США. За необхідності, емітент USDT готовий заморозити гаманці організацій, які використовували цей стейблкоїн для обходу санкцій.

Наприкінці квітня представники Tether пообіцяли заблокувати адреси, які підпадають під санкції Управління з контролю за іноземними активами (OFAC). Про це стало відомо після повідомлення деяких ЗМІ про те, що державна нафтова компанія Венесуели - PDVSA - використовує стейблкоїн USDT для обходу обмежень США.

Також ми повідомляли, що в грудні 2023 року Tether заморозила 161 гаманець у межах нових правил безпеки.
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: США, Росія
 

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