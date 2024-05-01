Сенат США ухвалив заборону на імпорт російського урану

Сенат Сполучених Штатів проголосував за ухвалення закону про заборону імпорту збагаченого урану з РФ після аналогічного голосування у Палаті представників, яке відбулося в грудні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Закон про заборону імпорту російського урану, який схвалили одноголосно, забороняє імпорт до США через 90 днів після набуття чинності, дозволяючи при цьому тимчасові винятки до січня 2028 року.

Президент США Джо Байден ще має підписати законопроєкт, перш ніж він стане законом. Білий дім вже заявив, що підтримує зусилля, спрямовані на блокування поставок Кремлем палива.

За даними Міністерства енергетики США, РФ постачає майже чверть збагаченого урану, який використовується для палива 90 комерційними американськими реакторами, що робить її головним іноземним постачальником.

Це приносить Москві приблизно один мільярд доларів на рік, але заміщення цих поставок може бути складним завданням та може призвести до підвищення вартості збагаченого урану приблизно на 20%.

Адміністрація Байдена закликала до "довгострокової заборони" російського імпорту, яка необхідна для розблокування близько 2,7 млрд доларів на розвиток вітчизняної уранової промисловості, виділених Конгресом на початку цього року, за умови, що будуть введені обмеження на імпорт урану з РФ.

"Це є пріоритетом національної безпеки, оскільки залежність від російського урану створює ризик для економіки США та цивільної ядерної промисловості, яка зазнала ще більшого напруження через війну РФ в Україні", - заявив раніше Білий дім.

Раніше Конгрес зобов'язав США купувати вітчизняне ядерне паливо для відмови від російського.

Також у США заявляли, що залежність від російського ядерного палива становить критичну загрозу національній безпеці та кліматичним цілям.

Перед цим повідомляли, що Євросоюз знову збільшив імпорт російського ядерного палива та послуг для російських реакторів у 2023 році порівняно з 2021 роком, тобто з періодом до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.