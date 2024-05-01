Морський експорт російської нафти минулого тижня зменшився

Потоки сирої нафти в росії впали другий тиждень за сім днів до 28 квітня, менше суден залишило ключові порти «приморськ» на Балтиці й «козьміно» на Тихому океані. Середній показник за чотири тижні також знизився, повідомляє Bloomberg.

Попри падіння, постачання сирої нафти поки що залишаються вищими за середні показники за рік, а внутрішня перероблення нафти все ще перебуває під тиском, оскільки нафтопереробні заводи (НПЗ), які ледве оговталися від атак українських безпілотників, переходять на сезонний ремонт.

росія нарощує зусилля з підриву санкцій США проти свого танкерного флоту. Схоже, що Індія може знову приймати вантажі, доставлені на суднах, що належать державному вантажовідправнику ПАТ «совкомфлот», якого нафтопереробники азійської країни раніше уникали. Перший за кілька місяців танкер «совкомфлоту» з сирою нафтою марки Urals прямує до індійського порту «Парадіп» після вантажу мазуту, доставленого в порт «Сікка» минулого тижня.

Країна також починає повертати до роботи танкери, на які Міністерство фінансів США ввело індивідуальні санкції. Танкер SCF Primorye, який США в жовтні звинувачували в порушенні цінової межі «Великої сімки», минулого тижня завантажив Urals у новоросійську на Чорному морі й пливе до Суецького каналу. Це перше підсанкційне судно, яке завантажує російські барелі після того, як потрапило в список, і воно може відкрити шлях для інших.

Ці кроки було зроблено тоді, коли організація, яка є центром світової страхової індустрії, заявила, що обмеження ціни на російську нафту стає все більш нездійсненним, запропонувавши одну з найбільш прямої критики заходів, які мали на меті позбавити кремль нафтодоларів. Валова вартість російського експорту сирої нафти за чотири тижні до 28 квітня знизилася приблизно на $38 млн - до $1,92 млрд на тиждень з періоду до 21 квітня.

Відставання відвантажень російської сирої нафти Sokol, яке утворилося після відмови індійських нафтопереробників, тепер майже зникло. Близько 9,1 млн барелів, половина від загального обсягу, були поставлені на НПЗ у Китаї. Ще 7 млн барелів зрештою повернулися до Індії. У Пакистан доставлено два вантажі.

Це залишає лише 1,4 млн барелів, які ще потрібно доставити. Половина з них повертається до Індії після того, як їх вивантажили на менше судно з танкера, який зберігав їх із січня. Решта все ще перебувають на судні, яке стоїть на якорі в Малаккській протоці, що свідчить про те, що вони також можуть з часом опинитися в Індії.