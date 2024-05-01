Атаки дронів на НПЗ призвели до дефіциту бензину у Росії, - Politico

Хвиля ударів безпілотників по нафтопереробних заводах у глибині Росії призвела до того, що там закінчився запас бензину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За даними видання, у Росії різко зросли ціни на дизельне пальне для споживачів різко. Порівняно з попередніми показниками зросли, лише за останній тиждень вони зросли майже на 10 відсотків.

Ціни на бензин також досягли шестимісячного максимуму - зросли більш ніж на 20 відсотків з початку року. Це пов'язано з тим, що через постійні атаки на НПЗ зменшується постачання палива, адже все більше підприємств змушені призупиняти виробництво.

Для Росії атаки на нафтопереробні заводи завдає критичної шкоди, адже кількість палива зменшилась не лише для цивільних споживачів, а й для військової техніки.

Зауважимо, що у 2023 році Росія була змушена накласти заборону на експорт бензину та дизельного пального через дефіцит на внутрішньому ринку. Однак на міжнародному ринку російське паливо коштувало дорожче ніж в середині країни-агресора. Тому посередники продавали бензин за кордон на чорному ринку.

Ситуація з нафтопереробними заводами змусить Росію обирати - наповнювати коштами за бензин свій бюджет і таким чином спонсорувати війну в Україні чи забезпечити паливом своїх військових та цивільних.