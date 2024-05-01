Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Атаки дронів на НПЗ призвели до дефіциту бензину у Росії, - Politico

 

Хвиля ударів безпілотників по нафтопереробних заводах у глибині Росії призвела до того, що там закінчився запас бензину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За даними видання, у Росії різко зросли ціни на дизельне пальне для споживачів різко. Порівняно з попередніми показниками зросли, лише за останній тиждень вони зросли майже на 10 відсотків.

Ціни на бензин також досягли шестимісячного максимуму - зросли більш ніж на 20 відсотків з початку року. Це пов'язано з тим, що через постійні атаки на НПЗ зменшується постачання палива, адже все більше підприємств змушені призупиняти виробництво.

Для Росії атаки на нафтопереробні заводи завдає критичної шкоди, адже кількість палива зменшилась не лише для цивільних споживачів, а й для військової техніки.

Зауважимо, що у 2023 році Росія була змушена накласти заборону на експорт бензину та дизельного пального через дефіцит на внутрішньому ринку. Однак на міжнародному ринку російське паливо коштувало дорожче ніж в середині країни-агресора. Тому посередники продавали бензин за кордон на чорному ринку.

Ситуація з нафтопереробними заводами змусить Росію обирати - наповнювати коштами за бензин свій бюджет і таким чином спонсорувати війну в Україні чи забезпечити паливом своїх військових та цивільних.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5151
  0,1537
 0,39
EUR
 1
 42,3641
  0,1331
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 09:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3447  0,01 0,03 39,9240  0,02 0,05
EUR 70,7720  28,59 67,76 42,9120  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4450  0,24 0,62 39,4700  0,24 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес