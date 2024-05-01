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Демократи у Палаті представників підтвердили, що не підтримають відставку спікера Джонсона
23:25 30.04.2024 |
Лідери демократичної меншості у Палаті представників Конгресу США оголосили, що блокуватимуть спробу відправити у відставку спікера-республіканця Майка Джонсона, якщо вона буде.
Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".
Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс та ще двоє представників партії у спільній заяві оголосили, що блокуватимуть спробу трампістки Марджорі Тейлор Грін відправити Джонсона у відставку, якщо вона висуне таку ініціативу.
Перед цим у вівторок відбулася зустріч фракції демократів, де, за словами джерел, з'ясовували позиції депутатів на випадок спроб усунути Майка Джонсона з посади. За словами одного з присутніх, Джеффріс сказав, що депутати можуть голосувати на власний розсуд.
Десятки демократів тривалий час надсилали сигнали про те, що готові "рятувати" Джонсона, якщо він винесе на голосування пакет законодавства щодо допомоги союзникам і партнерам США (який, як відомо, вже ухвалений).
Також лунають припущення, що Грін врешті не реалізує своїх погроз. Після перерви у роботі Палати представників її ще не бачили у Капітолії.
Як відомо, спікер Джонсон поставив на голосування пакет законодавства з допомогою для України попри погрози Марджорі Тейлор Грін винести на голосування питання про його відставку. Під час розгляду проєкту вона подала низку ідіотських правок до закону про допомогу Україні.
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