Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Країни G7 домовилися зменшити залежність від Росії в атомній енергетиці

 

Міністри енергетики країн Великої сімки (G7) домовилися зменшувати залежність від постачання російської продукції для потреб їхньої ядерної енергетики. Про це йдеться в комюніке, поширеному за підсумками зустрічі в італійському Турині.

"Ми підтверджуємо прихильність лідерів G7 скорочувати залежність від постачань із Росії товарів цивільного призначення, включно зі сприянням створенню диверсифікованого ланцюжка постачань палива, вільного від впливу Росії", - йдеться в документі.

Також G7, до якої входять США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Канада, Японія та Італія, має намір сприяти країнам, які прагнуть диверсифікації постачань.

Міністри також взяли на себе зобов'язання сприяти термоядерному синтезу як джерелу енергії майбутнього.

Німеччина раніше заперечувала проти будь-яких згадок про ядерну енергетику в межах ініціатив групи з так званого "зеленого переходу", зазначило агентство Bloomberg.

Також міністри домовилися про припинення використання вугілля у виробництві електроенергії, починаючи з 2030 року.

Раніше Bloomberg повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість заборонити імпорт збагаченого російського урану. Зараз Росія постачає майже 25% урану для американських реакторів.

США готові вже цього року заборонити постачання урану з Росії, повідомляло у лютому видання Financial Times. У результаті Росатом може втратити ринок, який щорічно приносив йому до $1 млрд.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5151
  0,1537
 0,39
EUR
 1
 42,3641
  0,1331
 0,31

Курс обміну валют на вчора, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3548  0,05 0,13 39,9060  0,06 0,14
EUR 42,1852  0,06 0,15 42,9444  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4450  0,24 0,62 39,4700  0,24 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес