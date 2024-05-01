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АНАЛІТИКА

Трампа оштрафували на $9000 через порушення судової заборони на пости в соцмережах

 

Суддя Нью-Йорка Хуан Мерчан визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у порушенні заборони на публікацію інформації про суд над ним у так званій справі про "порногроші" й зобов'язав сплатити 9 тисяч доларів штрафу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Обвинувачення у справі стверджувало, що 10 дописів Трампа в його соцмережі Truth Social, де критикувались відібрані судом присяжні та потенційні свідки прокуратури, порушують так званий gag order - заборону розголошення інформації про учасників процесу.

Суддя Мерчан підтримав звинувачення, але наклав дещо менший штраф, ніж воно просило - 9 тисяч доларів замість 10 тисяч. Трампа також зобов'язали видалити дописи з акаунту в Truth Social і сайту своєї передвиборчої кампанії.

Теоретично експрезиденту США може загрожувати тюремне ув'язнення за порушення судової заборони на розголошення - що він уже неодноразово робив. Але досі суддя в його першій кримінальній справі утримувався від такого покарання.

Нагадаємо, йдеться про перший кримінальний процес над Трампом у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року. Це - перший кримінальний суд над експрезидентом в історії США.

Трамп неодноразово намагався відтермінувати початок суду у цій справі.

Ця кримінальна справа є однією з чотирьох, порушених проти Дональда Трампа у США, але може стати єдиною, яка дійде до суду і завершиться винесенням вироку до президентських виборів 2024 року.
Ключові теги: США
 

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