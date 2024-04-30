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Литва обіцяє побудувати в Україні шість підземних шкіл
22:57 30.04.2024 |
Литва планує до кінця поточного року побудувати шість підземних шкіл у Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях, також розглядаєтья можливість будівництва і в Харківській області.
Про це повідомив керівник литовських програм Co-create Future of Ukraine Артурас Жарновскіс в інтерв'ю Укрінформу.
"Наразі займаємось великим проєктом у Миколаївській області та інших регіонах, які неподалік фронту та постійно знаходяться під обстрілами. Там будуть безпечні для воєнного часу школи-укриття. Укриття ж у мирний час можуть використовуватися як багатофункціональні приміщення (спортивні, розважальні тощо)", - розповів Жарновскіс.
За його словами, йдеться про конкретні локації в шести регіонах. Це Миколаївська, Одеська, Запорізька, Сумська, Чернігівська області, також розглядається Харківська.
"Ми починаємо в названих регіонах будувати великі школи-бомбосховища. І це - будівництво "з нуля", в місцях, де раніше укриттів, на жаль, не було. Серед іншого, безпекові умови в таких підземних приміщеннях передбачатимуть, про всяк випадок, і антирадіаційний захист", - пояснив він.
Метою Жарновскіс назвав можливість дітей повернутися до освітнього процесу з безпосереднім спілкуванням одне з одним і з учителями.
"Гадаю, ми зможемо закінчити це будівництво вже цього року", - додав він.
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