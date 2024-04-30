Міноборони Франції оголосило про підготовку будівництва авіаносця - наступника «Шарля де Голля»

Французька держава розмістила замовлення на 600 млн євро на елементи ядерної силової установки майбутнього авіаносця нового покоління (PANG), повідомило у вівторок міністерство збройних сил Франції.

Як передає газета 20 Minutes, передбачається, що новий авіаносець вступить в дію в 2038 році, щоб замінити флагман французького ВМФ "Шарль де Голль".

"Йдеться про так звані елементи "тривалих термінів поставок", про які вже потрібно думати, навіть якщо введення корабля в дію заплановано лише через 15 років", - пише видання.

Це велике замовлення стосується виробництва двох ядерних котелень K22, які забезпечуватимуть як рух авіаносця, так і генерацію електроенергії на його борту, посилається 20 Minutes на комюніке оборонного відомства. Завчасне замовлення дозволить підготувати їх до початку етапу будівництва всього судна, яке заплановане на кінець 2025 року - початок 2026-го.

Новий авіаносець при 75 тис. тонн водотоннажності і 300 м довжини буде значно більшим за "Шарль де Голль", водотоннажність якого 42 тис. тонн, а довжина - 261 м. Вартість розробки та будівництва на цій стадії ще не називається. Але згідно з сенатською доповіддю 2020 року, авіаносець обійдеться понад 5 млрд євро.

Газета зазначає, що "Шарль де Голль" нещодавно був капітально відремонтований, і до відправки на металобрухт йому ще далеко, але "спадкоємність уже готується".