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Західні страхові експерти заявили, що стеля цін на російську нафту не працює
16:05 30.04.2024 |
Група західних страховиків заявила, що обмеження цін на російську нафту не діє, і лише спонукало більше суден до приєднання до тіньового флоту.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.
"Група західних страховиків заявила, що обмеження цін на російську нафту - недієве і лише підштовхнуло більше кораблів до тіньового флоту, хоча мало на меті скоротити прибутки Кремля", - йдеться у повідомленні.
Група промислово розвинутих країн G7 схвалила так званий ліміт ціни на російську нафту після того, як Вашингтон лобіював обмеження прибутків Кремля на тлі початку війни в Україні, водночас зберігаючи потік російської нафти, щоб уникнути стрибка цін на енергоносії.
Міжнародна група P&I заявила, що цінова межа не мала великого успіху з часу її запровадження два роки тому, оскільки РФ використовує власний флот, а також танкери, які перебувають поза контролем Заходу.
Обмеження дозволяє західним вантажовідправникам та страховикам брати участь у торгівлі російською нафтою з грудня 2022 року за умови, що нафта продається за ціною, нижчою за 60 доларів за барель. Однак РФ обходить цінову стелю 60 доларів та продає нафту дорожче за допомогою так званого, тіньового флоту.
"Обмеження цін на нафту стає все більш нездійсненним коли все більше суден та надавачів супутніх послуг беруть участь у цій паралельній торгівлі. За нашими оцінками, близько 800 танкерів вже залишили The International Group of P&I Clubs (Страхове бюро в Лондоні, Англія - ред.), що є прямим результатом запровадження обмеження цін на нафту", - йдеться у заяві P&I.
Як повідомляв Укрінформ, російська нафтопереробка знизилася до мінімуму за останні 11 місяців. На початку цього року безпілотники вдарили по ключових російських нафтопереробних заводах, унаслідок чого вони частково або повністю зупинилися.
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