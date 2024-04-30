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АНАЛІТИКА

Газові доходи росії впали в чотири рази після відключення постачань в Європу

 

Невдала спроба заморозити Європу, яка позбавила росію ключового ринку збуту газу, обвалила газові доходи федерального бюджету, повідомляють російські ЗМІ.

За підсумками І кварталу до федеральної скарбниці надійшло лише 114 млрд рублів мит на експорт газу. Порівняно з січнем-березнем 2023 року доходи від газового експорту просіли ще на 17%, або 24 млрд руб., а якщо порівнювати з тим же періодом 2022-го - впали в 4,4 раза, випливає з даних, які наводять в огляді експерти Інституту Гайдара.

У грошовому вираженні з поправкою на інфляцію відключення газу європейським клієнтам «газпрому» позбавило скарбницю 418 млрд руб. квартальних доходів - суми, що дорівнює 1,9% національного ВВП і майже вдвічі перевищує річні бюджети великих російських регіонів, таких як ленінградська область (226 млрд руб.) або приморський край (238 млрд руб.).

Сукупний обсяг нафтогазових доходів федеральної скарбниці за І квартал досяг 3,087 трлн руб. і майже вдвічі перевищив торішні рівні (1,644 трлн руб.). Однак це повністю пояснюється податками на видобуток нафти: надходження нафтового ПДПІ підскочили на 98% - на 1,282, до 2,541 трлн руб..

Експортні доходи від газу тим часом наблизилися до мінімальних значень за 6 років доступної статистики мінфіну: порівняні суми, трохи більш як 100 млрд рублів у середньому за квартал, росія отримувала лише під час пандемії 2020 року, коли ціни на газ у Європі знижувалися до мінімумів, а сховища були переповнені через відсутність попиту.

Відключивши постачання більшості європейських країн, «газпром» втратив найбільший ринок збуту, зв'язки з яким вибудовувалися десятиліттями. Торік його експорт становив лише 69 млрд кубометрів і став найнижчим із 1985 року. Порівняно з 2022 роком (100,9 млрд кубометрів), який уже став гіршим для компанії за всю її історію, обсяги прокачування газу за кордон скоротилися ще на третину. А якщо порівнювати з довоєнними рівнями (185 млрд кубів 2021 року), експорт «газпрому» зменшився втричі.

Постачання в Європу впали до 28 млрд кубометрів - рівня другої половини 1970-х років. А видобуток «газпрому» становив лише 404 млрд кубометрів і виявився мінімальним за 34 роки, що існує компанія.

Згідно зі звітністю «газпрому» щодо РСБУ, торік його виторг упав на третину, операційний прибуток - на 80%, а основний бізнес - видобуток і продаж газу - взагалі став збитковим. Він завдав компанії втрат на 291 млрд руб..
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

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