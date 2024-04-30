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АНАЛІТИКА

У Польщі відповіли, чи готові перейти на євро після 20 років членства у ЄС

 

Через 20 років після вступу до Європейського Союзу Польща все ще не готова перейти на євро.

Про це заявив міністр фінансів Польщі Анджей Доманський в інтерв'ю TVN24, повідомляє "Європейська правда".

Доманський зазначив, що приєднання Польщі до єврозони, валютного союзу 20 членів ЄС, на цей момент не є виправданим.

Він вважає, що наявність власної валюти - злотого - допомогла Польщі уникнути рецесії під час світової фінансової кризи та пережити інші потрясіння.

"Коли у світовій економіці все йде не так, злотий втрачає вартість, завдяки чому польський експорт починає швидко зростати.

Завдяки цьому, серед іншого, ми уникли рецесії під час великої фінансової кризи, тому злотий відіграє дуже важливу роль в польській економіці, і на цей момент немає дискусій про прийняття євро. Я взагалі прихильник злотого", - сказав міністр.

У середу Польща та дев'ять інших країн відзначатимуть 20-річчя вступу до ЄС 1 травня 2004 року. За умовами членства Польща зобов'язалася замінити злотий на єдину європейську валюту.

Згідно з останніми опитуваннями, переважна більшість поляків не хочуть, щоб їхня країна приєдналася до єврозони.

У вівторок з нагоди 20-річчя членства у ЄС Польщі та ще 9 держав біля штаб-квартири Єврокомісії підняли прапори цих країн.

Лише сім країн ЄС нині зберегли свої національні валюти: Болгарія, Чехія, Данія, Угорщина, Польща, Румунія та Швеція.

Нещодавно у Чехії новий імпульс обговоренням щодо переходу на євро дав президент Петр Павел у новорічному зверненні.

Ключові теги: Польща, ЄС
 

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