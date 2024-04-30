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АНАЛІТИКА

Франція та Німеччина підписали угоду про розробку танка наступного покоління, який буде оснащений ШІ та лазерними технологіями

Франція та Німеччина підписали угоду про розробку танка наступного покоління, який буде оснащений ШІ та лазерними технологіями

 

Під час церемонії в Парижі міністри оборони Франції та Німеччини Себастьєн Лекорню та Борис Пісторіус підписали меморандум про взаєморозуміння, який розділяє обов'язки у промисловому виробництві вдосконаленого бойового танка під назвою Main Ground Combat System (MGCS).

Також ще у 2017 році Німеччина і Франція домовилися про спільну розробку бойового танка нового покоління як наступника французьких танків Leclerc і німецьких Leopard.

Берлін і Париж прагнуть продемонструвати єдність після серії суперечок про те, як підтримати Україну в війні проти Росії.

Франція та Німеччина підписали угоду про розробку танка наступного покоління, який буде оснащений ШІ та лазерними технологіями

 

MGCS складатиметься не з однієї бойової броньованої машини, а з системи пілотованих і безпілотних машин. Проєкт включатиме дрони для захисту танка, а також ШІ та лазерні технології.

П'ятнична угода визначає виробників відповідальними за ключові компоненти танкових систем, включаючи платформи, вежі та гармати. Переговори розпочнуть з виробниками щодо розробки початкового демонстратора, себто попереднього прототипу.
За матеріалами: gagadget.com
 

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