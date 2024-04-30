Франція та Німеччина підписали угоду про розробку танка наступного покоління, який буде оснащений ШІ та лазерними технологіями

Під час церемонії в Парижі міністри оборони Франції та Німеччини Себастьєн Лекорню та Борис Пісторіус підписали меморандум про взаєморозуміння, який розділяє обов'язки у промисловому виробництві вдосконаленого бойового танка під назвою Main Ground Combat System (MGCS).

Також ще у 2017 році Німеччина і Франція домовилися про спільну розробку бойового танка нового покоління як наступника французьких танків Leclerc і німецьких Leopard.

Берлін і Париж прагнуть продемонструвати єдність після серії суперечок про те, як підтримати Україну в війні проти Росії.

MGCS складатиметься не з однієї бойової броньованої машини, а з системи пілотованих і безпілотних машин. Проєкт включатиме дрони для захисту танка, а також ШІ та лазерні технології.

П'ятнична угода визначає виробників відповідальними за ключові компоненти танкових систем, включаючи платформи, вежі та гармати. Переговори розпочнуть з виробниками щодо розробки початкового демонстратора, себто попереднього прототипу.