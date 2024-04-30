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Франція та Німеччина підписали угоду про розробку танка наступного покоління, який буде оснащений ШІ та лазерними технологіями
13:51 30.04.2024 |
Під час церемонії в Парижі міністри оборони Франції та Німеччини Себастьєн Лекорню та Борис Пісторіус підписали меморандум про взаєморозуміння, який розділяє обов'язки у промисловому виробництві вдосконаленого бойового танка під назвою Main Ground Combat System (MGCS).
Також ще у 2017 році Німеччина і Франція домовилися про спільну розробку бойового танка нового покоління як наступника французьких танків Leclerc і німецьких Leopard.
Берлін і Париж прагнуть продемонструвати єдність після серії суперечок про те, як підтримати Україну в війні проти Росії.
MGCS складатиметься не з однієї бойової броньованої машини, а з системи пілотованих і безпілотних машин. Проєкт включатиме дрони для захисту танка, а також ШІ та лазерні технології.
П'ятнична угода визначає виробників відповідальними за ключові компоненти танкових систем, включаючи платформи, вежі та гармати. Переговори розпочнуть з виробниками щодо розробки початкового демонстратора, себто попереднього прототипу.
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