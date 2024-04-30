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АНАЛІТИКА

ВВП єврозони в I кв. зріс на 0,3%, краще за прогноз

 

ВВП єврозони в першому кварталі 2024 року збільшився на 0,3% порівняно з попередніми трьома місяцями, ідеться у звіті статистичного управління Європейського союзу, що представило попередні дані.

У річному вираженні економіка єврозони зросла на 0,4%.

Експерти в середньому очікували, що обсяг ВВП у січні-березні зросте на 0,1% у поквартальному вираженні і на 0,2% у річному, за даними Trading Economics.

Зростання економіки єврозони в поквартальному вираженні було максимальним із третього кварталу 2022 року.

У жовтні-грудні 2023 року економіка єврозони скоротилася на 0,1% порівняно з попереднім кварталом і зросла на 0,1% у річному порівнянні.

ВВП Німеччини в першому кварталі підвищився на 0,2% відносно попереднього кварталу, як і ВВП Франції. Тим часом економіка Італії зросла на 0,3%, Іспанії - на 0,7%.

ВВП Євросоюзу в минулому кварталі збільшився на 0,3% у поквартальному вираженні та зріс на 0,5% у річному, згідно з попередніми даними.

Це перша оцінка зміни ВВП із трьох. Другу оцінку буде опубліковано 15 травня.

Споживчі ціни в єврозоні у квітні збільшилися на 2,4% у річному вираженні.

Таким чином, інфляція не змінилася порівняно з березнем, коли вона становила 2,4% і була мінімальною з листопада минулого року.

Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, також передбачав збереження інфляції на рівні 2,4%.

Підвищення вартості продуктів харчування, алкоголю і тютюнової продукції у квітні прискорилося до 2,8% з 2,6% місяцем раніше, промислової продукції - сповільнилося до 0,9% з 1,1%. Ціни на енергоносії опустилися на 0,6% (-1,8% у березні), послуги подорожчали на 3,7% після підйому на 4% місяцем раніше.

Зростання цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у квітні сповільнилося до мінімальних із лютого 2022 року 2,7% із 2,9% місяцем раніше. Експерти очікували ослаблення базової інфляції до 2,6%.

Споживчі ціни в єврозоні у квітні збільшилися на 0,6% у щомісячному вираженні після підйому на 0,8% у березні.

Остаточні дані про квітневу інфляцію будуть оприлюднені 17 травня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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