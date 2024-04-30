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Кудрицький: Складно прогнозувати, чи будуть відключення електрики влітку
10:42 30.04.2024 |
Через значний обсяг пошкоджень тепло- та гідроелектростанцій дефіцит потужності в енергосистемі України буде відчуватись упродовж багатьох місяців.
Про це сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю телеканалу ICTV, передає Укрінформ.
Він повідомив, що в енергосистемі України спостерігається гостра нестача генерації. Зменшенню дефіциту в окремі періоди можуть сприяти погодні умови.
"Загалом ситуація дуже складна, адже той обсяг пошкоджень, які ворог завдав тепловій та гідрогенерації, є значним. Відповідно, дефіцит генерації буде даватися взнаки ще довгі місяці. Це буде стосуватись як травня, так і літніх місяців, і, безумовно, всього наступного опалювального сезону", - наголосив Кудрицький.
Очільник Укренерго зазначив, що з наближенням літа обсяг наявної потужності електростанцій буде знижуватись, адже проводитиметься ремонтна кампанія - зокрема, на атомних електростанціях. При цьому він зауважив, що складно спрогнозувати, чи будуть відключення електрики влітку.
"По-перше, ми не знаємо, якими будуть нові атаки ворога. По-друге, навіть той обсяг пошкоджень, завданих енергосистемі з 22 березня, дуже значний, і він у рази зменшив наявні спроможності, наприклад, теплової генерації виробляти електрику під час літньої ремонтної кампанії на атомних електростанціях. Тому ми побачимо все з ситуації", - сказав Кудрицький.
Він підкреслив, що обмеження електропостачання - це крайній захід, який енергетики можуть застосувати для підтримки енергосистеми.
Як повідомлялося, внаслідок потепління споживання електроенергії знижується, однак у години максимального споживання зберігається дефіцит потужності.
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