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АНАЛІТИКА

Кудрицький: Складно прогнозувати, чи будуть відключення електрики влітку

 

Через значний обсяг пошкоджень тепло- та гідроелектростанцій дефіцит потужності в енергосистемі України буде відчуватись упродовж багатьох місяців.

Про це сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю телеканалу ICTV, передає Укрінформ.

Він повідомив, що в енергосистемі України спостерігається гостра нестача генерації. Зменшенню дефіциту в окремі періоди можуть сприяти погодні умови.

"Загалом ситуація дуже складна, адже той обсяг пошкоджень, які ворог завдав тепловій та гідрогенерації, є значним. Відповідно, дефіцит генерації буде даватися взнаки ще довгі місяці. Це буде стосуватись як травня, так і літніх місяців, і, безумовно, всього наступного опалювального сезону", - наголосив Кудрицький.

Очільник Укренерго зазначив, що з наближенням літа обсяг наявної потужності електростанцій буде знижуватись, адже проводитиметься ремонтна кампанія - зокрема, на атомних електростанціях. При цьому він зауважив, що складно спрогнозувати, чи будуть відключення електрики влітку.

"По-перше, ми не знаємо, якими будуть нові атаки ворога. По-друге, навіть той обсяг пошкоджень, завданих енергосистемі з 22 березня, дуже значний, і він у рази зменшив наявні спроможності, наприклад, теплової генерації виробляти електрику під час літньої ремонтної кампанії на атомних електростанціях. Тому ми побачимо все з ситуації", - сказав Кудрицький.

Він підкреслив, що обмеження електропостачання - це крайній захід, який енергетики можуть застосувати для підтримки енергосистеми.

Як повідомлялося, внаслідок потепління споживання електроенергії знижується, однак у години максимального споживання зберігається дефіцит потужності.
 

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