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Мінфін США продовжив до листопада дозвіл на пов'язані з енергетикою операції з російськими банками
09:46 30.04.2024 |
У ліцензії, виданій Мінфіном, йдеться про те, що заборона на операції знята до 1 листопада 2024 року, також можливе продовження дозволу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Міністерства фінансів США.
Зазначається, що зняття заборони на операції торкнулося ВТБ, Центробанку, Ощадбанку та Альфа-банку, також згадуються банк "Відкриття", "Совкомбанк", "Росбанк", "ВЕБ", банки "Зеніт" та "Санкт-Петербург".
У міністерстві пояснили, що пов'язаними з енергетикою будуть вважатися трансакції, що стосуються видобутку, виробництва, переробки, зрідження, транспортування або купівлі нафти та інших енергоресурсів, включаючи ЗПГ, деревину, вугілля та уран. Ліцензія також дозволяє трансакції з російськими банками, пов'язані з виробництвом, постачанням або обміном енергією будь-якими способами.
Санкції проти російських банків
США, а також країни Євросоюзу та G7 після повномасштабного вторгнення РФ в Україну наклали низку санкцій проти російських банків, обмеживши для них можливість виконання міжнародних операцій та транзакцій у валюті РФ.
Нещодавно повідомлялося, що великі банки Китаю відмовляються від фінансування транзакцій, пов'язаних із Росією. Деякі китайські компанії звертаються до підпільних каналів фінансування, таких як валютні брокери на кордоні та навіть до забороненої криптовалюти.
Крім того, раніше низка фінансових інститутів у Китаї, ОАЕ та Туреччині посилили свої вимоги в галузі дотримання санкцій, що призвело до затримок або відмов у здійсненні грошових переказів до РФ.
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