Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін США продовжив до листопада дозвіл на пов'язані з енергетикою операції з російськими банками

 

У ліцензії, виданій Мінфіном, йдеться про те, що заборона на операції знята до 1 листопада 2024 року, також можливе продовження дозволу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Міністерства фінансів США.

Зазначається, що зняття заборони на операції торкнулося ВТБ, Центробанку, Ощадбанку та Альфа-банку, також згадуються банк "Відкриття", "Совкомбанк", "Росбанк", "ВЕБ", банки "Зеніт" та "Санкт-Петербург".

У міністерстві пояснили, що пов'язаними з енергетикою будуть вважатися трансакції, що стосуються видобутку, виробництва, переробки, зрідження, транспортування або купівлі нафти та інших енергоресурсів, включаючи ЗПГ, деревину, вугілля та уран. Ліцензія також дозволяє трансакції з російськими банками, пов'язані з виробництвом, постачанням або обміном енергією будь-якими способами.

Санкції проти російських банків

США, а також країни Євросоюзу та G7 після повномасштабного вторгнення РФ в Україну наклали низку санкцій проти російських банків, обмеживши для них можливість виконання міжнародних операцій та транзакцій у валюті РФ.

Нещодавно повідомлялося, що великі банки Китаю відмовляються від фінансування транзакцій, пов'язаних із Росією. Деякі китайські компанії звертаються до підпільних каналів фінансування, таких як валютні брокери на кордоні та навіть до забороненої криптовалюти.

Крім того, раніше низка фінансових інститутів у Китаї, ОАЕ та Туреччині посилили свої вимоги в галузі дотримання санкцій, що призвело до затримок або відмов у здійсненні грошових переказів до РФ.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6688
  0,0673
 0,17
EUR
 1
 42,4972
  0,0563
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3548  0,05 0,13 39,9060  0,06 0,14
EUR 42,1852  0,06 0,15 42,9444  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6900  0,10 0,25 39,7100  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес