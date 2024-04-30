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Bloomberg: Макрон будує тісніші взаємини з Сі задля впливу на Путіна
09:24 30.04.2024 |
Президент Франції Емманюель Макрон прагне поглибити свій особистий зв'язок із лідером Китаю Сі Цзіньпінем під час його візиту до Франції у тому числі задля того, аби Сі вплинув на главу Кремля Владіміра Путіна щодо війни в Україні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.
Президент Китаю Сі Цзіньпін вперше за п'ять років їде до Європейського Союзу з повідомленням про те, що Пекін пропонує набагато більше економічних можливостей для ЄС, ніж США готові прийняти.
Китайський лідер розпочне свою п'ятиденну поїздку до Франції, Сербії та Угорщини 5 травня. Ці країни прагнуть отримати інвестиції з Китаю, незважаючи на низку розслідувань ЄС щодо промислової політики Пекіна та попереджень офіційних осіб у Вашингтоні щодо ризиків.
Президент Франції Емманюель Макрон прагне поглибити свій особистий зв'язок із Сі під час дводенного візиту до Франції, оскільки він хоча, аби китайський лідер закликав Владіміра Путіна припинити війну Росії в Україні, розповіли джерела, знайомі із планами Французького президента.
За їхніми словами, Макрон також прагне залучити китайські кошти у французький сектор акумуляторів для електромобілів.
Макрон прийме Сі на вечері в Єлисейському палаці в Парижі, де, за словами джерел, у меню може бути французький коньяк, який підлягає антидемпінговому розслідуванню в Пекіні.
Потім Макрон запросить свого китайського колегу в куточок Піренейських гір, де президент Франції відвідував свою бабусю в дитинстві, додали джерела.
Візит Сі Цзіньпіна до Європи відбувся через кілька тижнів після того, як міністр фінансів США Джанет Єллен попередила лідерів Комуністичної партії в Пекіні, що надлишок потужностей Китаю є проблемою для світу. Кілька днів потому це повідомлення повторив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Лідер Китаю Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня здійснить державні візити до Франції, Сербії та Угорщини.
Поїздка лідера Китаю до Європи стане його першим візитом на континент з часів пандемії коронавірусу.
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