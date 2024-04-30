Фінансові новини
- |
- 30.04.24
- |
- 00:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В ООН підтвердили, що Росія порушила санкції та ударила по Харкову ракетою з КНДР
23:27 29.04.2024 |
Уповноважені за стеженням за санкціями проти Північної Кореї при ООН підтвердили, що Росія 2 січня ударила по Харкову північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11, що є прямим порушенням санкцій Ради безпеки.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
У 32-сторінковому звіті, представленому в одному з комітетів Радбезу, констатується, що "уламки ракети, знайдені в Харкові, Україна, 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії Hwasong-11" і свідчать про порушення ембарго на постачання зброї до та з Північної Кореї.
Троє уповноважених за санкціями відвідали Україну на початку квітня, щоб оглянути уламки ракети, і не знайшли жодних доказів того, що ракета була виготовлена в Росії.
У звіті вказується, що експерти ООН "не змогли самостійно визначити, звідки і ким була запущена ракета". Але інформація, надана українською стороною, "вказує на те, що вона була запущена в межах території Російської Федерації".
"Таке місцеперебування, якщо ракета перебувала під контролем російських сил, ймовірно, вказує на те, що вона була придбана громадянами Російської Федерації", - констатується у звіті.
Північна Корея з 2006 року через випробування ядерної зброї та балістичних ракет перебуває під санкціями Ради безпеки ООН, які передбачають заборону на імпорт та експорт військових технологій.
У березні Росія наклала вето в Раді безпеки на щорічне продовження мандата спостерігачів ООН за санкціями, який діяв протягом останніх 15 років. Мандат нинішньої групи експертів закінчується у вівторок, 30 квітня.
У США непокояться, що "міцні обійми" між РФ та Північною Кореєю можуть підштовхнути лідера КНДР Кім Чен Ина до ризику в питанні загроз Південній Кореї, експорту озброєнь та ігнорування закликів щодо ядерних переговорів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Морська коаліція. Як Захід озброює Україну для війни на морі та річках
|ЗМІ: США можуть надати ЗСУ бойові літаки з Казахстану
|Україна тимчасово відступає від Конвенції з прав людини
|Австралія надасть Україні дрони та партію ПЗРК на десятки мільйонів доларів, - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Німеччина передала Україні другу ППО Skynex, боєприпаси до IRIS-T і 10 БМП Marder
|Морська коаліція. Як Захід озброює Україну для війни на морі та річках
|В ООН підтвердили, що Росія порушила санкції та ударила по Харкову ракетою з КНДР
|Фіцо образив словаків, які зібрали 4 млн євро на боєприпаси для України
|Голова угорського OTP Bank назвав безглуздим продаж бізнесу в Росії: він приносить дивіденди
|Чехія: До вибухів на складах боєприпасів причетна Росія
Бізнес
|У США представили найбільший у світі 3D-принтер, який може надрукувати будинок за 80 годин
|Apple заблокувала в ЄС оновлення Spotify, ігноруючи рішення Єврокомісії
|Google Meet тепер дозволяє переносити відео дзвінки між різними пристроями: ПК, iOS та Android
|Mercedes-Benz випереджає конкурентів: Перші автономні автомобілі третього рівня в США
|Заяви Qualcomm щодо продуктивності чипа Snapdragon X Elite виявилися не зовсім чесними
|США хочуть заборонити безпілотники китайської компанії DJI
|TSMC представила техпроцес A16 (1,6 нм) — Apple iPhone зможе отримати чипи на ньому у 2027 році