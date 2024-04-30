Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Голова угорського OTP Bank назвав безглуздим продаж бізнесу в Росії: він приносить дивіденди

 

Угорський OTP Bank (материнська структура російського "ОТП Банку" та українського "ОТП Банку") отримує дивіденди від свого дочірнього банку у Росії і наразі не планує його продавати.

Про це голова ради директорів OTP Group Шандор Чані розповів на загальних зборах акціонерів банку, передає угорське видання Portfolio.

Він зауважив, що присутність OTP на російському ринку зменшується, проте цей бізнес залишається прибутковим.

"Банк багато зробив для цього, наприклад, завдяки наполегливій праці банк повернув 80 мільярдів форинтів у вигляді фінансування, а крім того він приніс 50 мільярдів форинтів у вигляді дивідендів", - сказав Чані.

Він уточнив, що OTP досі має змогу виводити прибутку від свого російського бізнесу і керівництво банку очікує, що OTP може отримати з Росії до 100 мільярдів форинтів у вигляді дивідендів.

Голова ОТР додав, що угорська група намагалася продати свій російський банк, але для цього потрібно отримати дозвіл Володимира Путіна, а вартість такої угоди не може перевищувати 50% встановленої російською владою суми. Крім того, навіть з отриманих коштів доведеться сплатити податок.

За словами Чані, у підсумку OTP могла б отримати від продажу російського банку стільки ж коштів, скільки отримує за один рік від дивідендів. За словами керівника банку, таким чином продаж банку у РФ буде безглуздим.

Водночас він припустив продаж російського бізнесу, якщо знайдеться відповідний покупець, а ОТП отримає принаймні 50% вартості свого бізнесу.

Як повідомлялося, у квітні ЄЦБ посилив тиск на європейські банки, які досі не пішли з російського ринку.

Зокрема, австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) повідомив, що очікує вимоги від ЄЦБ прискорити скорочення бізнесу в Росії. Аналогічна вимога має надійти італійській групі UniCredit, повідомляло агентство Reuters.

Нині у Росії продовжують працювати три "дочки" європейських банків - "Райффайзенбанк", "ЮніКредит Банк" та "ОТП Банк". Всі вони у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявляли, що розглядають можливість піти з Росії, проте досі цього не зробили.

Згідно зі звітністю OTP Bank, його російський підрозділ у 2023 році отримав 240 млн євро чистого прибутку, що у 2,2 рази більше, ніж у 2022 році. Однак фінансові результати "ОТП Банку" у кілька разів нижчі, ніж показники "дочок" RBI та UniCredit. Так, чистий прибуток "Райффайзенбанку" в 2023 році склав 1,34 млрд євро, що становить 56% у загальному прибутку групи. Російський "ЮніКредит Банк" заробив 665 млн євро чистого прибутку, результат усієї групи склав 9,5 млрд євро.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6688
  0,0673
 0,17
EUR
 1
 42,4972
  0,0563
 0,13

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4063  0,03 0,07 39,9633  0,02 0,05
EUR 42,2488  0,03 0,08 43,0083  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6900  0,10 0,25 39,7100  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес