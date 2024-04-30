Чехія: До вибухів на складах боєприпасів причетна Росія

Російська військова розвідка причетна до організації вибухів на складах боєприпасів у чеському селі Врбетіце у жовтні та грудні 2014 року, заявив Національний центр боротьби з організованою злочинністю, підпорядкований поліції Чехії в понеділок, 29 квітня.

"Вважаємо доведеним, що вибухи були здійснені співробітниками російської військової розвідки - Головного управління генерального штабу збройних сил РФ, відомого під абревіатурою ГРУ, мотивом яких було запобігання доставці зброї та боєприпасів до районів, де російська армія проводить свої операції", - йдеться в повідомленні.

Конкретно Чехія звинувачує членів підрозділу 29155, який входить до складу 161-го центру підготовки фахівців особливого призначення ГРУ та призначений для проведення диверсійних операцій за кордоном.

"Частина підривної діяльності РФ у ЄС та Україні"

Чеська влада наголошує, що вибухи у Врбетіце були "не одиничною акцією, а частиною довгострокової підривної діяльності російської військової розвідки на території Європейського Союзу та України".

"Можна тільки припускати, які завдання виконували окремі члени ГРУ, які перебували в Чехії та сусідніх країнах, і скільки інших військовослужбовців російських збройних сил та їхніх посібників брали участь у нападі", - зазначається в пресрелізі.

Оскільки можливості для отримання додаткових доказів у справі про вибухи у Врбетіце в Чехії або країнах, які задовольнили чеські запити щодо правової допомоги, були вичерпані, а Москва відмовляється співпрацювати з цього питання, чеська влада була змушена відкласти розгляд справи.

Дипломатичний скандал між РФ та Чехією через вибухи у Врбетиці

Вибухи сталися 16 жовтня та 3 грудня 2014 року. Тоді загинули двоє громадян Чехії та були завдані збитки на мільярд чеських крон.

У квітні 2021 влада Чехії повідомила про докази причетності російської військової розвідки до цих вибухів і вислала з країни 18 російських дипломатів. РФ відкинула звинувачення та вислала у відповідь 20 чеських дипломатів.

На знак солідарності з Чехією російських дипломатів вислали також Словаччина, Литва, Латвія та Естонія. Зі свого боку Болгарія оголосила одного з працівників російського посольства в Софії персоною нон-грата через підозри в причетності спецслужб РФ до чотирьох вибухів на військових складах і заводах у період 2011-2020 років.