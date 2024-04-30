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АНАЛІТИКА

Путін експропріював російські активи виробників побутової техніки Bosch та Ariston

 

Російський диктатор Володимир Путін передав російські дочірні компанії виробників побутової техніки Ariston та Bosch в управління структур "Газпрому".

Відповідний указ Путіна оприлюднено на російському порталі правової інформації, пише місцеве видання "Коммерсант".

Зокрема компанії АТ "Газпром побутові системи" в тимчасове управління передаються 100% акцій "Аристон Термо Русь" (належать Ariston Holding N.V.) та 100% акцій "БСХ Побутові Прилади" (належали BSH Hausgerate GmbH).

Ariston працює на російському ринку ​​з 1995 року. З 2005 року в у Ленінградській області розпочав роботу завод Ariston Thermo Group, який виробляє накопичувальні водонагрівачі.

ТОВ "БСХ Побутові Прилади" - російський виробничий підрозділ німецького концерну BSH Bosch та Siemens Home Appliances Group, він працює у Санкт-Петербурзі з 2005 року.

За російськими стандартами звітності, у 2023 році підприємство отримало 6,1 млрд рублів чистого прибутку, у 2022 році прибуток становив 1,27 млрд рублів. Виторг компанії за цей час впав з 19,5 млрд до 2,1 млрд рублів.

З матеріалів компанії також випливає, що 2023 року вона виплатила 2,6 млрд рублів дивідендів. При цьому у звіті за 2022 року в даному рядку звітності компанія мала ще більшу суму - 5 млрд рублів.

Як повідомлялося, німецький концерн Bosch оголосив про зупинку виробництва на заводах у Росії у березні 2022 року, після початку вторгення РФ в Україну. Компанія вказувала, що її продукція могла використовуватися російською владою у військових цілях, що порушує її політику.

Згідно з інформацією із сайту Bosch, в Росії компанія має 7 заводів: з виробництва пральних машин та холодильників у Ленінградській області; електроінструментів, автокомпонентів, опалювального обладнання та радіаторів - у місті Енгельс Саратовської області; автокомпонентів - у Самарській області.

У квітні 2023 року Bosch продав три підприємства у російському місті Енгельс місцевому холдингу S8 Capital, а завод "Роберт Бош Самара" передали російському державному "Науково-дослідному автомобільному та автомоторному інституту".

За даними російських ЗМІ, наприкінці минулого року Bosch планувала продати свої заводи під Санкт-Петербургом турецькому інвестиційному фонду Can Holding за понад $20 млн, але угоду не завершили.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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