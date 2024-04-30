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Китай і Росія переходять на підпільні платежі через відмову банків від угод, - Reuters
13:56 29.04.2024 |
Великі банки Китаю відмовляються від фінансування транзакцій, пов'язаних із Росією. Деякі китайські компанії звертаються до підпільних каналів фінансування, таких як валютні брокери на кордоні та навіть до забороненої криптовалюти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
США ввели низку санкцій проти Росії та російських організацій з моменту вторгнення до України у 2022 році. Наразі загроза поширення цих заходів поширилася банками в Китаї.
Це створює проблему для дрібних китайських експортерів, повідомили сім торгових і банківських джерел Reuters, знайомих із ситуацією. Інші повністю пішли з російського ринку, кажуть джерела.
"Ви просто не можете вести бізнес належним чином, використовуючи офіційні канали", - сказав Ван, засновник китайської компанії з Гуандуна. Тепер великі банки потребують місяців, а не днів, щоб провести платежі з Росії, що змушує його використовувати неортодоксальні платіжні канали або скорочувати свій бізнес.
Менеджер великого державного банку, яким він раніше користувався, сказав Вану, що кредитор стурбований можливими санкціями США щодо російських транзакцій.
Перехід у підпілля
Банкір одного з державних банків Китаю "Великої четвірки" заявив, що банк посилив контроль за бізнесом, пов'язаним з Росією, щоб уникнути ризику санкцій. "Основна причина - уникнути непотрібних неприємностей", - сказав банкір, який попросив не називати його імені.
За словами джерел, з минулого місяця китайські банки посилили контроль за транзакціями, пов'язаними з Росією, або взагалі припинили бізнес, щоб уникнути санкцій США.
"Транзакції між Китаєм і Росією все частіше відбуватимуться через підпільні канали", - сказав голова торгової організації у південно-східній провінції, яка представляє китайський бізнес із російськими інтересами. "Але ці методи несуть значні ризики".
За словами московського російського банкіра, здійснення платежів у криптовалюті, забороненій у Китаї з 2021 року, може бути єдиним варіантом, оскільки "неможливо пройти KYC (знай свого клієнта) у китайських банках, великих чи малих".
Проблеми з платежами
Деякі фінансові інститути в Китаї, Об'єднаних Арабських Еміратах і Туреччині посилили свої вимоги у сфері дотримання санкцій, що призвело до затримок або відмов у здійсненні грошових переказів до Москви.
Ці банки, побоюючись наслідків санкцій, почали вимагати у своїх клієнтів письмові гарантії того, що жодні особи, включені до списку SDN США (Special Designated Nationals), не беруть участі в угоді або не є одержувачами платежів.
При цьому США в найближчому майбутньому не планують запровадження санкцій проти китайських банків, які закриють їм доступ до платежів у долар і призведуть до банкрутства. У Вашингтоні сподіваються, що дипломатія зробить непотрібним необхідність таких дій.
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