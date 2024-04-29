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АНАЛІТИКА

Китай підтвердив візити Сі Цзіньпіна до Франції, Сербії та Угорщини

 

Лідер Китаю Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня здійснить державні візити до Франції, Сербії та Угорщини.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, про це офіційно повідомив речник МЗС Китаю.

Представник МЗС Лінь Цзянь, підтверджуючи поїздку китайського лідера до Європи, сказав, що двосторонні відносини з Францією зберігають міцну динаміку зростання, і обидві країни мають стратегічні комунікації та практичну співпрацю.

"Китай сподівається на співпрацю з Францією для подальшого зміцнення політичної взаємної довіри, солідарності та співпраці", - сказав Лінь.

Він також зазначив, що Сі проведе переговори з президентом Сербії Александаром Вучичем, щоб обмінятися думками щодо двосторонніх відносин і обговорити покращення китайсько-сербських відносин.

Керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш раніше заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Будапешт у дні між 8 по 10 травня в межах поїздки до Європи.

Як повідомляли, угорська служба безпеки почала підготовку суворих заходів безпеки до прибуття китайської делегації в Будапешт на початку травня.

Поїздка лідера Китаю до Європи стане його першим візитом на континент з часів пандемії коронавірусу.
 

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