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Китай підтвердив візити Сі Цзіньпіна до Франції, Сербії та Угорщини
12:40 29.04.2024 |
Лідер Китаю Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня здійснить державні візити до Франції, Сербії та Угорщини.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, про це офіційно повідомив речник МЗС Китаю.
Представник МЗС Лінь Цзянь, підтверджуючи поїздку китайського лідера до Європи, сказав, що двосторонні відносини з Францією зберігають міцну динаміку зростання, і обидві країни мають стратегічні комунікації та практичну співпрацю.
"Китай сподівається на співпрацю з Францією для подальшого зміцнення політичної взаємної довіри, солідарності та співпраці", - сказав Лінь.
Він також зазначив, що Сі проведе переговори з президентом Сербії Александаром Вучичем, щоб обмінятися думками щодо двосторонніх відносин і обговорити покращення китайсько-сербських відносин.
Керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш раніше заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Будапешт у дні між 8 по 10 травня в межах поїздки до Європи.
Як повідомляли, угорська служба безпеки почала підготовку суворих заходів безпеки до прибуття китайської делегації в Будапешт на початку травня.
Поїздка лідера Китаю до Європи стане його першим візитом на континент з часів пандемії коронавірусу.
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