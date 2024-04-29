Блінкен вирушає до Саудівської Аравії для переговорів щодо Гази

Держсекретар США Ентоні Блінкен у понеділок, 29 квітня, вирушить із візитом до Саудівської Аравії.

Про це йдеться в заяві речника Держдепу Метью Міллера, повідомляє "Європейська правда".

Під час візиту обговорить поточні зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню в Газі, що забезпечить звільнення заручників, а також небажання ХАМАС досягти припинення вогню.

Він обговорить нещодавнє збільшення обсягів гуманітарної допомоги, що надходить до Гази, і підкреслить важливість забезпечення її подальшого збільшення.

"Держсекретар також підкреслить важливість запобігання поширенню конфлікту і обговорить поточні зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру і безпеки в регіоні, в тому числі шляхом створення незалежної палестинської держави з гарантіями безпеки для Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.

Блінкен також візьме участь у засіданні Ради співробітництва країн Перської затоки на рівні міністрів з метою посилення координації з питань регіональної безпеки.

Раніше Блінкен висловив переконання, що "Ізраїль може досягти своїх цілей" і без наступу на Рафах.

Перед цим у Держдепі відзначили позитивні зрушення у діях Ізраїлю задля покращення гуманітарної ситуації у секторі Гази після спілкування лідерів США та Ізраїлю минулого тижня, та наголосили, що очікують ще більших можливостей для надходження у регіон гуманітарної допомоги.