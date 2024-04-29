Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Блінкен вирушає до Саудівської Аравії для переговорів щодо Гази

 

Держсекретар США Ентоні Блінкен у понеділок, 29 квітня, вирушить із візитом до Саудівської Аравії.

Про це йдеться в заяві речника Держдепу Метью Міллера, повідомляє "Європейська правда".

Під час візиту обговорить поточні зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню в Газі, що забезпечить звільнення заручників, а також небажання ХАМАС досягти припинення вогню.

Він обговорить нещодавнє збільшення обсягів гуманітарної допомоги, що надходить до Гази, і підкреслить важливість забезпечення її подальшого збільшення.

"Держсекретар також підкреслить важливість запобігання поширенню конфлікту і обговорить поточні зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру і безпеки в регіоні, в тому числі шляхом створення незалежної палестинської держави з гарантіями безпеки для Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.

Блінкен також візьме участь у засіданні Ради співробітництва країн Перської затоки на рівні міністрів з метою посилення координації з питань регіональної безпеки.

Раніше Блінкен висловив переконання, що "Ізраїль може досягти своїх цілей" і без наступу на Рафах.

Перед цим у Держдепі відзначили позитивні зрушення у діях Ізраїлю задля покращення гуманітарної ситуації у секторі Гази після спілкування лідерів США та Ізраїлю минулого тижня, та наголосили, що очікують ще більших можливостей для надходження у регіон гуманітарної допомоги.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6015
  0,0687
 0,17
EUR
 1
 42,4409
  0,0796
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4063  0,03 0,07 39,9633  0,02 0,05
EUR 42,2488  0,03 0,08 43,0083  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на 26.04.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5900  0,11 0,28 39,6100  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес