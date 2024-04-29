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АНАЛІТИКА

Британська армія може отримати на озброєння гіперзвукову ракету до 2030 року

 

Велика Британія планує оснастити свої збройні сили гіперзвуковою крилатою ракетою власного виробництва до кінця десятиліття, повідомляє The Telegraph.

"Міністерство оборони наполягає на тому, щоб нова зброя була спроєктована і вироблена повністю у Великій Британії, і, як передбачається, встановило крайній термін її надходження на озброєння - 2030 рік", - пише газета.

Зазначається, що британський прем'єр Ріші Сунак визначив цей проєкт як один із напрямів запланованого збільшення оборонного бюджету на 75 млрд фунтів стерлінгів протягом наступних шести років.

Видання звертає увагу, що, "плани створення ракети, імовірно, все ще перебувають на ранній стадії" - досі не ухвалено рішення про те, звідки її будуть запускати - з суші, моря або повітря.

Один із варіантів - встановити ракети на реактивні винищувачі Typhoon або F-35. Пуск також може бути здійснено з одного з військових кораблів Великої Британії, йдеться в публікації.

Британське Міноборони відмовилося коментувати плани, пославшись на міркування національної безпеки, але його представник сказав: "Ми розробляємо гіперзвукові технології для подальшого розвитку суверенних передових можливостей Великої Британії. Ми продовжуємо інвестувати в наше обладнання для протидії поточним і майбутнім загрозам".

The Telegraph пише, що Велика Британія готова інвестувати у свій гіперзвуковий проєкт через оборонний консорціум протягом наступних семи років до 1 млрд фунтів стерлінгів, "хоча джерела повідомили, що ракети можуть бути закуплені у США, якщо під час майбутнього оборонного огляду буде визначено, що вони знадобляться раніше".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

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