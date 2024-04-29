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Туреччина планує укласти угоду щодо СПГ з компаніями США, аби зменшити залежність від РФ
08:37 29.04.2024 |
Туреччина веде переговори з американською енергетичною компанією ExxonMobil про багатомільярдну угоду на купівлю скрапленого природного газу, оскільки Анкара прагне обмежити свою залежність від російських енергоносіїв.
Про це повідомляє Financial Times.
Туреччина, яка імпортує майже весь свій природний газ з РФ, прагне створити "новий портфель поставок", який зробить її менш залежною від будь-якого одного партнера, заявив міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар в інтерв'ю Financial Times.
За словами Байрактара, Туреччина отримає до 2,5 млн. тонн СПГ на рік завдяки довгостроковій угоді, яка обговорюється з Exxon, додавши, що пакт може тривати протягом десятиліття. Цього обʼєму вистачило б для покриття приблизно 7% споживання природного газу Туреччиною минулого року, згідно з розрахунками FT.
На Росію припадає близько 40% турецького споживання СПГ. Москва також є найбільшим постачальником нафти в Туреччину.
Комерційні умови угоди з Exxon все ще обговорюються, але 2,5 млн. тонн СПГ, що поставляються до Туреччини, наразі коштуватимуть близько 1,1 млрд. доларів, згідно з оцінками інформаційного агентства Argus.
Анкара також зверталася до інших американських виробників природного газу щодо укладання угод про постачання ЗПГ, прагне "диверсифікувати" свої поставки природного газу до того, як деякі з її довгострокових контрактів з Росією закінчаться у 2025 році, а контракти з Іраном - наступного року.
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