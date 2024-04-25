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АНАЛІТИКА

США планують збільшити виробництво артилерійських боєприпасів втричі, а це за обсягом 100 тисяч 155-мм снарядів в на місяць

 

Після того, як у США зрештою прийняли масштабний пакет допомоги Україні на 61 млрд доларів, включно з оборонною допомогою, в Армії США прогнозують значне зростання виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів - про це вчора, 24 квітня, заявив заступник начальника штабу армії США генерал-лейтенант Джеймс Мінгус.

"З урахуванням доповнення, яке, на щастя, було прийнято вчора ввечері [23 квітня], до наступного літа ми досягнемо [виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів] у 100 000 одиниць", - відзначив він на події від аналітичного Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), його слова цитує видання Defense One.

Мінгус наголошує, що фактично йдеться про зростання у понад три рази у порівнянні з сьогоднішніми показниками - очікується, що у цьому місяці американська "оборонка" випустить 30 000 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм. А якщо порівнювати з показниками до лютого 2022 року - то шестикратне.

Ще минулого року керівник закупівель Армії США Дуг Буш відзначав, що країна розширює виробничі потужності і планує відкривати нові в Арканзасі, Канзасі і Техасі. Зокрема в останньому випадку інвестиції у виробничий об'єкт збільшили "пропускну здатність і продуктивність виробництва снарядів на 83%", про що нещодавно заявила гендиректор General Dynamics Фібі Новакович (компанія керує артилерійськими заводами від імені Армії США).

У виданні також наголошують на доволі важливому аспекті, що виробництво артилерійських снарядів у США контролюється безпосередньо урядом на противагу, наприклад, Європі, де уряд не може напряму надавати вказівки оборонним компаніям розширяти свої виробничі потужності.

Збільшення виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів у США критично важливе для України. Нагадаємо, що вони зокрема увійшли у перший пакет оборонної допомоги від США на 1 млрд доларів у рамках загальної допомоги на 61 млрд доларів.

За матеріалами: Defence Express
Ключові теги: США
 

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