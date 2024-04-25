Єврокомісія почала роз'яснювальні зустрічі з Україною про сільське господарство

Європейська комісія розпочала роз'яснювальні зустрічі з українськими представниками щодо здійснення офіційного скринінгу в межах переговорного розділу 11 «Сільське господарство та розвиток сільських територій».

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики, передає Укрінформ.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич, який очолює українську делегацію, подякував ЄС за непохитну підтримку України під час повномасштабної віроломної війни росії проти українського народу.

"Незважаючи на постійні бойові дії, інтенсивні обстріли Росією українських міст, сіл і енергетичної інфраструктури, для нас дуже важливо рухатись до нашої мети - вступу до ЄС. Ми розуміємо, що цей шлях буде непростим, а переговори в аграрній сфері - тим більше. Ми дуже вдячні Європейській комісії за можливість взяти участь в цій роз'яснювальній зустрічі, навіть на місяць раніше, ніж було заплановано. Сподіваємось на подальшу співпрацю та взаємну підтримку на шляху вступу України до ЄС", - зазначив Дмитрасевич.

Розʼяснювальні зустрічі по розділу Сільське господарство та розвиток сільських територій триватимуть 25-26 квітня. 29-30 квітня - по розділу Безпечність харчових продуктів, ветеринарна, фітосанітарна політика. У кінці травня - по розділу Рибництво.

Після цих зустрічей по кожному із розділів Україна зобовʼязана провести представлення свого прогресу по розділах. На підставі цих презентацій Єврокомісія буде проводити скринінг законодавства і надавати конкретні рекомендації. Тобто, що необхідно Україні виконати для того, щоб відкрити перемовини по конкретному розділу.

Як повідомлялося, пояснювальні сесії Єврокомісії - це частина процесу перевірки відповідності законодавства України, як країни-кандидата до права ЄС.

Установча зустріч із започаткування скринінгу (оцінки відповідності) українського законодавства праву ЄС відбулась 25 січня 2024 року.

23 квітня відбулася перша пояснювальна сесія Європейської комісії, присвячена цифровізації.