Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ринок китайських корпоративних облігацій у 2025 році може охопити хвиля дефолтів - S&P

 

У китайській економіці можуть сформуватися сприятливі умови для нової хвилі дефолтів за корпоративними облігаціями, і вона може статися вже наступного року, йдеться у звіті S&P Global Ratings.

Таким чином, це буде третя хвиля дефолтів у Китаї за останні десять років.

За даними S&P, у 2023 році рівень корпоративних дефолтів впав до мінімальних 0,2% щонайменше за вісім років за світового показника 2,6%.

"Певною мірою це не є добрим знаком, оскільки таке відхилення, на наш погляд, не пов'язане з функціонуванням ринків, - заявив CNBC голова китайського відділу S&P Global Ratings Чарльз Чан. - Минулого року були директиви або рекомендації уряду, спрямовані на запобігання дефолтам за облігаціями".

"Питання у тому, що трапиться з ринком облігацій, коли рекомендації уникати дефолтів щодо них перестануть діяти", - зазначив Чан і вказав на можливість скасування цих рекомендацій наступного року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6702
  0,1986
 0,50
EUR
 1
 42,5205
  0,3372
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3652  0,00 0,00 39,8952  0,02 0,05
EUR 42,1717  0,03 0,07 42,9630  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7000  0,25 0,63 39,7200  0,25 0,63
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес