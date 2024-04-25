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Ринок китайських корпоративних облігацій у 2025 році може охопити хвиля дефолтів - S&P
16:58 25.04.2024 |
У китайській економіці можуть сформуватися сприятливі умови для нової хвилі дефолтів за корпоративними облігаціями, і вона може статися вже наступного року, йдеться у звіті S&P Global Ratings.
Таким чином, це буде третя хвиля дефолтів у Китаї за останні десять років.
За даними S&P, у 2023 році рівень корпоративних дефолтів впав до мінімальних 0,2% щонайменше за вісім років за світового показника 2,6%.
"Певною мірою це не є добрим знаком, оскільки таке відхилення, на наш погляд, не пов'язане з функціонуванням ринків, - заявив CNBC голова китайського відділу S&P Global Ratings Чарльз Чан. - Минулого року були директиви або рекомендації уряду, спрямовані на запобігання дефолтам за облігаціями".
"Питання у тому, що трапиться з ринком облігацій, коли рекомендації уникати дефолтів щодо них перестануть діяти", - зазначив Чан і вказав на можливість скасування цих рекомендацій наступного року.
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