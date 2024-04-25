Ринок китайських корпоративних облігацій у 2025 році може охопити хвиля дефолтів - S&P

У китайській економіці можуть сформуватися сприятливі умови для нової хвилі дефолтів за корпоративними облігаціями, і вона може статися вже наступного року, йдеться у звіті S&P Global Ratings.

Таким чином, це буде третя хвиля дефолтів у Китаї за останні десять років.

За даними S&P, у 2023 році рівень корпоративних дефолтів впав до мінімальних 0,2% щонайменше за вісім років за світового показника 2,6%.

"Певною мірою це не є добрим знаком, оскільки таке відхилення, на наш погляд, не пов'язане з функціонуванням ринків, - заявив CNBC голова китайського відділу S&P Global Ratings Чарльз Чан. - Минулого року були директиви або рекомендації уряду, спрямовані на запобігання дефолтам за облігаціями".

"Питання у тому, що трапиться з ринком облігацій, коли рекомендації уникати дефолтів щодо них перестануть діяти", - зазначив Чан і вказав на можливість скасування цих рекомендацій наступного року.

