Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європарламент схвалив створення нового органу ЄС з етичних стандартів

 

Європейський парламент у четвер схвалив створення нового органу Євросоюзу, покликаного посилити доброчесність, прозорість та підзвітність у прийнятті рішень на європейському рівні.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в пресрелізі законодавчої установи ЄС.

Цей орган має розробляти, оновлювати та тлумачити загальні мінімальні стандарти етичної поведінки, а також публікувати звіти про те, як ці стандарти були відображені у внутрішніх правилах кожного підписанта.

Угоди про створення органу раніше досягли Європарламент, Рада ЄС, Єврокомісії, Суд ЄС, Європейський центральний банк, Європейський суд аудиторів, Європейський економічний і соціальний комітет та Європейський комітет регіонів.

Установи, що беруть участь у роботі цього органу, будуть представлені одним старшим членом, а його голова змінюватиметься між установами на ротаційній основі щороку.

П'ять незалежних експертів підтримуватимуть його роботу та будуть доступні для консультацій з установами та органами-учасниками щодо стандартних письмових декларацій, зокрема декларації інтересів.

Європарламент з вересня 2021 року закликає інституції ЄС створити орган з питань етики, який би мав реальні повноваження щодо проведення розслідувань та структуру, що відповідає поставленим цілям.

Депутати Європарламенту повторили цей заклик у грудні 2022 року, одразу після звинувачень у корупції, до яких були причетні колишні і нинішні члени установи та її співробітники, а також низки внутрішніх вдосконалень, спрямованих на підвищення доброчесності, прозорості й підзвітності.

Раніше видання Politico проаналізувало відео, які поширював пов'язаний із Віктором Медведчуком сайт проросійського впливу Voice of Europe, та ідентифікувало 16 депутатів Європейського парламенту, які там виступали.

Наприкінці березня, нагадаємо, Чехія розкрила проросійську мережу, яка розробляла операцію з поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі.

У цьому контексті Прага оголосила про санкції проти Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та прокремлівського сайту правого спрямування Voice of Europe.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6702
  0,1986
 0,50
EUR
 1
 42,5205
  0,3372
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3652  0,00 0,00 39,8952  0,02 0,05
EUR 42,1717  0,03 0,07 42,9630  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7000  0,25 0,63 39,7200  0,25 0,63
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес