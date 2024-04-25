Європарламент схвалив створення нового органу ЄС з етичних стандартів

Європейський парламент у четвер схвалив створення нового органу Євросоюзу, покликаного посилити доброчесність, прозорість та підзвітність у прийнятті рішень на європейському рівні.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в пресрелізі законодавчої установи ЄС.

Цей орган має розробляти, оновлювати та тлумачити загальні мінімальні стандарти етичної поведінки, а також публікувати звіти про те, як ці стандарти були відображені у внутрішніх правилах кожного підписанта.

Угоди про створення органу раніше досягли Європарламент, Рада ЄС, Єврокомісії, Суд ЄС, Європейський центральний банк, Європейський суд аудиторів, Європейський економічний і соціальний комітет та Європейський комітет регіонів.

Установи, що беруть участь у роботі цього органу, будуть представлені одним старшим членом, а його голова змінюватиметься між установами на ротаційній основі щороку.

П'ять незалежних експертів підтримуватимуть його роботу та будуть доступні для консультацій з установами та органами-учасниками щодо стандартних письмових декларацій, зокрема декларації інтересів.

Європарламент з вересня 2021 року закликає інституції ЄС створити орган з питань етики, який би мав реальні повноваження щодо проведення розслідувань та структуру, що відповідає поставленим цілям.

Депутати Європарламенту повторили цей заклик у грудні 2022 року, одразу після звинувачень у корупції, до яких були причетні колишні і нинішні члени установи та її співробітники, а також низки внутрішніх вдосконалень, спрямованих на підвищення доброчесності, прозорості й підзвітності.

Раніше видання Politico проаналізувало відео, які поширював пов'язаний із Віктором Медведчуком сайт проросійського впливу Voice of Europe, та ідентифікувало 16 депутатів Європейського парламенту, які там виступали.

Наприкінці березня, нагадаємо, Чехія розкрила проросійську мережу, яка розробляла операцію з поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі.

У цьому контексті Прага оголосила про санкції проти Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та прокремлівського сайту правого спрямування Voice of Europe.